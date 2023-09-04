Прилепин назвал, чего не хватает России для завершения СВО в октябре

Прилепин: России не хватает группы из 350 тысяч бойцов для победы над Украиной

04 сентября 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин заявил о факторах, мешающих скорой победе РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия могла бы завершить конфликт на Украине в октябре, если бы у нее была резервная группа из 350 тысяч бойцов для наступления. Такое заявление сделал писатель Захар Прилепин. «Нам нужна сейчас 350-тысячная группировка, которая одним ударом прорубит себе коридор <…> с Одессы или еще откуда-то. При этом обстоятельстве [конфликт] будет месяц продолжаться, если ее нет, это будет продолжаться 10 лет или 80 лет», — сказал Захар Прилепин в интервью телеканалу 360. По словам писателя, цели спецоперации пока не выполнены. Хоть Россия освободила территории, подконтрольные Киеву, ей необходимо демилитаризировать некоторые «русские регионы», уверен публицист. Прилепин подчеркнул, что даже при заморозке конфликта Украина возобновит удары по гражданским объектам РФ. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что идея заморозки украинского конфликта не устраивает российскую сторону. По его словам, после прекращения спецоперации Киев накопит силы, и боевые действия вновь возобновятся. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности разрешить все путем переговоров.

Россия могла бы завершить конфликт на Украине в октябре, если бы у нее была резервная группа из 350 тысяч бойцов для наступления. Такое заявление сделал писатель Захар Прилепин. «Нам нужна сейчас 350-тысячная группировка, которая одним ударом прорубит себе коридор <…> с Одессы или еще откуда-то. При этом обстоятельстве [конфликт] будет месяц продолжаться, если ее нет, это будет продолжаться 10 лет или 80 лет», — сказал Захар Прилепин в интервью телеканалу 360. По словам писателя, цели спецоперации пока не выполнены. Хоть Россия освободила территории, подконтрольные Киеву, ей необходимо демилитаризировать некоторые «русские регионы», уверен публицист. Прилепин подчеркнул, что даже при заморозке конфликта Украина возобновит удары по гражданским объектам РФ. Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что идея заморозки украинского конфликта не устраивает российскую сторону. По его словам, после прекращения спецоперации Киев накопит силы, и боевые действия вновь возобновятся. При этом президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности разрешить все путем переговоров.