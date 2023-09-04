В Совфеде раскрыли, на что Россия никогда не пойдет в конфликте с Украиной

Джабаров: Россия никогда не согласится на заморозку конфликта на Украине

04 сентября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Конфликт РФ и Украины возобновится даже после заморозки боевых действий, сказал Владимир Джабаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россию не устраивает заморозка боевых действий на Украине. Страна продолжит достигать цели спецоперации, сказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником по урегулированию конфликта. «Эрдоган заявил о том, что он попытается нормализовать конфликт между Россией и Украиной. <…> Если речь идет о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает», — заявил Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». По словам чиновника, режим, который сейчас на Украине является антироссийским. После заморозки конфликта он накопит силы, и военные действия повторятся вновь, заключил Джабаров. Ранее стало известно о грядущей встрече президента РФ Владимира Путина и Эрдогана. Турецкий глава заявил, что в ходе встречи с российским лидером заявит о готовности стать посредником по урегулированию украинского кризиса, пишет Life . В турецких СМИ писали, что в этой роли Эрдоган сможет организовать прямые переговоры между Москвой и Киевом , пишет Pravda.Ru.

Россию не устраивает заморозка боевых действий на Украине. Страна продолжит достигать цели спецоперации, сказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником по урегулированию конфликта. «Эрдоган заявил о том, что он попытается нормализовать конфликт между Россией и Украиной. <…> Если речь идет о замораживании конфликта либо каком-то перемирии, нас это, на мой взгляд, не устраивает», — заявил Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». По словам чиновника, режим, который сейчас на Украине является антироссийским. После заморозки конфликта он накопит силы, и военные действия повторятся вновь, заключил Джабаров. Ранее стало известно о грядущей встрече президента РФ Владимира Путина и Эрдогана. Турецкий глава заявил, что в ходе встречи с российским лидером заявит о готовности стать посредником по урегулированию украинского кризиса, пишет Life. В турецких СМИ писали, что в этой роли Эрдоган сможет организовать прямые переговоры между Москвой и Киевом, пишет Pravda.Ru.