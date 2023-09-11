В Челябинске выросли цены на аренду однокомнатных квартир

На данный момент средняя стоимость аренды «однушек» в городе — 19 150 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 13 июля 2023 года по 7 сентября цены на аренду однокомнатных квартир выросли на 13%, длительная аренда компактного жилья в городе в среднем составляет 19 150 рублей, следует из динамики цен на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за период с 13 июля по 7 сентября на 13% выросла стоимость длительной аренды однокомнатных квартир. Снять „однушку“ в городе на длительный срок в сентябре в городе в среднем можно за 19 тысяч 150 рублей. Разброс цен составляет от 10 до 40 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте Restate.

По словам челябинского риелтора Натальи Шатруковой, в городе на данный момент однокомнатную квартиру на длительный срок снять очень сложно. Несмотря на дефицит предложений на аренду компактного жилья, на рынке недвижимости на «однушки» можно увидеть высокий спрос. Популярностью пользуются даже квартиры в жилых комплексах, расположенных на удаленном расстоянии от центра Челябинска, таких как ЖК «Парковый», «Вишневая горка», «Парковый-2».