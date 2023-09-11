Путин во Владивостоке окрестил два танкера 11 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 + Владимир Путин прилетел во Владивосток 11 сентября Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Два танкера прошли традиционный ритуал крещения во Владивостоке, в нем участвовал президент России Владимир Путин. Лидер РФ отметил технические преимущества морских судов, которые уже спущены на воду. «Уверен, новые суда [„Алексей Косыгин“ и „Валентин Пикуль“] будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире», — заявил Владимир Путин, его выступление транслировал telegram-канал «Кремль. Новости» . Во время торжественной церемонии танкеры прошли ритуал крещения. «Алексей Косыгин» предназначен для перевозки нефти по Северному морскому пути. Благодаря технологиям, судно может пробивать лед толщиной до 1,7 метров. «Крестной матерью» корабля стала космонавт Елена Серова. Второе судно также будет использоваться для торговых перевозок. Оно способен пробивать лед, толщина которого превышает два метра. Его «крестной матерью» стала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Владимир Путин прилетел во Владивосток. На данный момент он посетил крупнейший в стране судостроительный комплекс ССК «Звезда», с конвейеров которого были выпущены два судна. Два танкера прошли традиционный ритуал крещения во Владивостоке, в нем участвовал президент России Владимир Путин. Лидер РФ отметил технические преимущества морских судов, которые уже спущены на воду. «Уверен, новые суда [„Алексей Косыгин“ и „Валентин Пикуль“] будут достойны этих прославленных имен. Ведь это современные, мощные, оснащенные по последнему слову техники морские суда, без преувеличения, одни из лучших в своем классе в мире», — заявил Владимир Путин, его выступление транслировал telegram-канал «Кремль. Новости». Во время торжественной церемонии танкеры прошли ритуал крещения. «Алексей Косыгин» предназначен для перевозки нефти по Северному морскому пути. Благодаря технологиям, судно может пробивать лед толщиной до 1,7 метров. «Крестной матерью» корабля стала космонавт Елена Серова. Второе судно также будет использоваться для торговых перевозок. Оно способен пробивать лед, толщина которого превышает два метра. Его «крестной матерью» стала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева. Владимир Путин прилетел во Владивосток. На данный момент он посетил крупнейший в стране судостроительный комплекс ССК «Звезда», с конвейеров которого были выпущены два судна. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям