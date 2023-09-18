В аптеках Перми исчез популярный антидепрессант

В пермских аптеках возникла нехватка антидепрессанта «Прозак». Препарата не осталось ни в одной из аптек Перми.
«В аптечных сетях Перми возник дефицит препарата „Прозак“, (непатентованное наименование — флуоксетин), применяемого для лечения депрессии», — сообщает Business Class. Согласно сервису «Мегаптека.ру», «Прозака» нет ни в одной из аптек города.
В агентстве DSM Group сообщили изданию, что за первое полугодие 2023 года в аптеках было продана 408 упаковок антидепрессанта, объемы реализации составили 126 тысяч рублей. Продажи топ-5 популярных препаратов с флуоксетином в первом полугодии в Перми выросли на 3,1% относительно того же периода 2022 года и составили почти 7 млн рублей. Ранее СМИ сообщали, что препарат уже почти закончился в Москве и Санкт-Петербурге. Дефицит возник из-за того, что американский производитель лекарств Elli Lilly решил передать бизнес швейцарской компании.
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