18 сентября 2023

В аптеках Перми исчез популярный антидепрессант

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Антидепрессантов нет ни в одной из аптек Фото:

В пермских аптеках возникла нехватка антидепрессанта «Прозак». Препарата не осталось ни в одной из аптек Перми.

«В аптечных сетях Перми возник дефицит препарата „Прозак“, (непатентованное наименование — флуоксетин), применяемого для лечения депрессии», — сообщает Business Class. Согласно сервису «Мегаптека.ру», «Прозака» нет ни в одной из аптек города.

В агентстве DSM Group сообщили изданию, что за первое полугодие 2023 года в аптеках было продана 408 упаковок антидепрессанта, объемы реализации составили 126 тысяч рублей. Продажи топ-5 популярных препаратов с флуоксетином в первом полугодии в Перми выросли на 3,1% относительно того же периода 2022 года и составили почти 7 млн рублей. Ранее СМИ сообщали, что препарат уже почти закончился в Москве и Санкт-Петербурге. Дефицит возник из-за того, что американский производитель лекарств Elli Lilly решил передать бизнес швейцарской компании.

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В пермских аптеках возникла нехватка антидепрессанта «Прозак». Препарата не осталось ни в одной из аптек Перми. «В аптечных сетях Перми возник дефицит препарата „Прозак“, (непатентованное наименование — флуоксетин), применяемого для лечения депрессии», — сообщает Business Class. Согласно сервису «Мегаптека.ру», «Прозака» нет ни в одной из аптек города. В агентстве DSM Group сообщили изданию, что за первое полугодие 2023 года в аптеках было продана 408 упаковок антидепрессанта, объемы реализации составили 126 тысяч рублей. Продажи топ-5 популярных препаратов с флуоксетином в первом полугодии в Перми выросли на 3,1% относительно того же периода 2022 года и составили почти 7 млн рублей. Ранее СМИ сообщали, что препарат уже почти закончился в Москве и Санкт-Петербурге. Дефицит возник из-за того, что американский производитель лекарств Elli Lilly решил передать бизнес швейцарской компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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