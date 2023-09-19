В Свердловской области не хватает высококвалифицированных рабочих

19 сентября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Решить проблему с кадрами можно, повышая квалификацию действующих сотрудников и привлекая выпускников сузов и вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В вопросе с дефицитом кадров в Свердловской области появился новый поворот — работодателям не хватает именно высококвалифицированных специалистов, причем не только по рабочим специальностям, но и среднеуправленческого звена. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова, выступая на пресс-конференции, приуроченной к HR-форуму Big Fish. «Не хватает именно высококвалифицированных специалистов, причем не только по рабочим профессиям, но и так называемого среднеуправленческого звена. На промышленных предприятиях происходят процессы, связанные с модернизацией производства, импортозамещением, и они бросают новый вызов — качество кадров, которые должны эти программы реализовывать», — поделилась Кансафарова. Решить проблему можно, как повышая квалификацию действующих сотрудников, так и привлекая выпускников сузов и вузов. Но еще раньше нужно сделать так, чтобы выпускники школ захотели поступить на технические специальности. И здесь, по мнению Татьяны Кансафаровой, поможет пропаганда. Школьникам нужно рассказывать, что рабочие специальности — это престижная и хорошо оплачиваемая работа. По данным вице-президента Уральской торгово-промышленной палаты Даниила Мазуровского, неукомплектованность штата на некоторых промышленных предприятиях составляет 15-20%. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что заводам не хватает 15 тысяч сотрудников. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе есть нехватка высококвалифицированных рабочих. На промышленных предприятиях Свердловской области не хватает около 15 тысяч специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В вопросе с дефицитом кадров в Свердловской области появился новый поворот — работодателям не хватает именно высококвалифицированных специалистов, причем не только по рабочим специальностям, но и среднеуправленческого звена. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова, выступая на пресс-конференции, приуроченной к HR-форуму Big Fish. «Не хватает именно высококвалифицированных специалистов, причем не только по рабочим профессиям, но и так называемого среднеуправленческого звена. На промышленных предприятиях происходят процессы, связанные с модернизацией производства, импортозамещением, и они бросают новый вызов — качество кадров, которые должны эти программы реализовывать», — поделилась Кансафарова. Решить проблему можно, как повышая квалификацию действующих сотрудников, так и привлекая выпускников сузов и вузов. Но еще раньше нужно сделать так, чтобы выпускники школ захотели поступить на технические специальности. И здесь, по мнению Татьяны Кансафаровой, поможет пропаганда. Школьникам нужно рассказывать, что рабочие специальности — это престижная и хорошо оплачиваемая работа. По данным вице-президента Уральской торгово-промышленной палаты Даниила Мазуровского, неукомплектованность штата на некоторых промышленных предприятиях составляет 15-20%. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что заводам не хватает 15 тысяч сотрудников. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе есть нехватка высококвалифицированных рабочих. На промышленных предприятиях Свердловской области не хватает около 15 тысяч специалистов.