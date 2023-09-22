В Свердловской области нашли труп диспетчера УК

В Сысерти (Свердловская область) 11 сентября силовик обнаружил тело 46-летнего диспетчера управляющей компании. По предварительной информации, мужчина умер после падения с лестницы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Криминала в этой истории нет. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы после падения с лестницы», — рассказал «КП-Екатеринбург» информированный источник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
Обновлено в 15:49, добавлены комментарии СК СКР и ГУ МВД по Свердловской области.
«Следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сказал старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга. По словам пресс-секретаря регионального ГУ МВД Валерия Горелых, смерть не имеет признаков криминала.
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