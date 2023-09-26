Российские силы отразили девять атак ВСУ

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ВС РФ ликвидировали 230 военнослужащих украинской армии, заявил Георгий Минесашвили Фото:
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Российские военные успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских штурмовых групп», — передает слова Минесашвили ТАСС. В результате противник понес существенные потери, включая более 230 военнослужащих, один танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

На одном из направлений также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Краб» производства Польши, гаубица Panzerhaubitze 2000 производства Германии, а также орудие Д-30 в населенных пунктах Белая Гора, Клещеевка и Звановка. Этот успех был достигнут в результате контрбатарейной борьбы и активных действий со стороны российских военных, заключил Минесашвили.

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Российские военные успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили. «На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских штурмовых групп», — передает слова Минесашвили ТАСС. В результате противник понес существенные потери, включая более 230 военнослужащих, один танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов. На одном из направлений также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Краб» производства Польши, гаубица Panzerhaubitze 2000 производства Германии, а также орудие Д-30 в населенных пунктах Белая Гора, Клещеевка и Звановка. Этот успех был достигнут в результате контрбатарейной борьбы и активных действий со стороны российских военных, заключил Минесашвили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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