Российские военные успешно отразили девять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских штурмовых групп», — передает слова Минесашвили ТАСС. В результате противник понес существенные потери, включая более 230 военнослужащих, один танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.
На одном из направлений также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Краб» производства Польши, гаубица Panzerhaubitze 2000 производства Германии, а также орудие Д-30 в населенных пунктах Белая Гора, Клещеевка и Звановка. Этот успех был достигнут в результате контрбатарейной борьбы и активных действий со стороны российских военных, заключил Минесашвили.
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