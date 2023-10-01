Как вернуть страховку по кредиту: инструкция

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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Деньги за страховку по кредиту можно вернуть при досрочном погашении заема или при возврате в «период охлаждения» Фото:

При страховании кредита заемщику прелагаются разные продукты: одни полисы обязательно должны быть приобретены по закону, а другие можно покупать по желанию. Часто бывает, что банки навязывают клиентам ненужные им услуги. О том, как вернуть страховку по кредиту, сообщают «РБК Инвестиции» совместно с директором по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анной Волковой.

Страховки, которые оформляются по желанию человека

  • Страхование жизни и здоровья. Данная страховка покрывает случаи частичной или полной утраты трудоспособности заемщика в связи с несчастным случаем, болезнью или при гибели. Из-за отказа от оформления этой услуги банки могут увеличить процентную ставку по ипотечному кредиту.
  • КАСКО при автокредите. В России нет закона, который обязывает приобретать полис КАСКО. Обязательным является только оформление полиса ОСАГО. Многие банки отклоняют заявки на автокредит, если заемщик отказывается оформлять КАСКО.
  • Титульное страхование. Это страхование риска потери права собственности на недвижимость.

Обязательные страховки

  • Страхование предмета залога, под который выдается кредит. Иногда банк может предложить взять потребительский кредит под залог вашего имущества — как правило, это либо машина, либо недвижимость. По закону, в данном случае есть вероятность того, что банк потребует застраховать предмет залога.
  • Страхование имущества по ипотечному договору. Это единственный обязательный страховой продукт, который необходимо оформлять при получении кредита. Эта страховка покрывает разрушения перекрытий, стен в жилплощади заемщика.

Возврат в «период охлаждения»

«[Период охлаждения] это срок, в течение которого покупатель страховки может отказаться от договора и вернуть страховую премию или ее часть. Но одно из главных условий, чтобы к моменту написания заявления на отказ от страховки, не произошел страховой случай — тогда деньги получить обратно не получится», — рассказала Анна Волкова.

Проверьте, попадает ли ваш случай по возвращению страховки под условия «периода охлаждения», это можно узнать на сайте Банка России. Далее нужно направить письменное заявление о возврате в страховую компанию. Компания должна вернуть деньги в течение 10 рабочих дней.

Возврат при досрочном погашении кредита

В случае, когда заемщик погашает кредит досрочно, он имеет право на возврат части уплаченной страховой премии. Однако часть денег можно вернуть только за страховку жизни и здоровья и за титульное страхование.

«Если договор был заключен после 1 сентября 2020 года, тогда он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии — за оставшиеся дни», — передает Волкова. В случае, если договор заключен до этой даты, то под закон об обязательном возврате части средств он уже не подпадает.

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При страховании кредита заемщику прелагаются разные продукты: одни полисы обязательно должны быть приобретены по закону, а другие можно покупать по желанию. Часто бывает, что банки навязывают клиентам ненужные им услуги. О том, как вернуть страховку по кредиту, сообщают «РБК Инвестиции» совместно с директором по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анной Волковой. «[Период охлаждения] это срок, в течение которого покупатель страховки может отказаться от договора и вернуть страховую премию или ее часть. Но одно из главных условий, чтобы к моменту написания заявления на отказ от страховки, не произошел страховой случай — тогда деньги получить обратно не получится», — рассказала Анна Волкова. Проверьте, попадает ли ваш случай по возвращению страховки под условия «периода охлаждения», это можно узнать на сайте Банка России. Далее нужно направить письменное заявление о возврате в страховую компанию. Компания должна вернуть деньги в течение 10 рабочих дней. В случае, когда заемщик погашает кредит досрочно, он имеет право на возврат части уплаченной страховой премии. Однако часть денег можно вернуть только за страховку жизни и здоровья и за титульное страхование. «Если договор был заключен после 1 сентября 2020 года, тогда он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии — за оставшиеся дни», — передает Волкова. В случае, если договор заключен до этой даты, то под закон об обязательном возврате части средств он уже не подпадает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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