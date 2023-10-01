Как вернуть страховку по кредиту: инструкция

01 октября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Деньги за страховку по кредиту можно вернуть при досрочном погашении заема или при возврате в «период охлаждения» Фото: Илья Московец © URA.RU При страховании кредита заемщику прелагаются разные продукты: одни полисы обязательно должны быть приобретены по закону, а другие можно покупать по желанию. Часто бывает, что банки навязывают клиентам ненужные им услуги. О том, как вернуть страховку по кредиту, сообщают «РБК Инвестиции» совместно с директором по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анной Волковой. Страховки, которые оформляются по желанию человека Страхование жизни и здоровья . Данная страховка покрывает случаи частичной или полной утраты трудоспособности заемщика в связи с несчастным случаем, болезнью или при гибели. Из-за отказа от оформления этой услуги банки могут увеличить процентную ставку по ипотечному кредиту.

. Данная страховка покрывает случаи частичной или полной утраты трудоспособности заемщика в связи с несчастным случаем, болезнью или при гибели. Из-за отказа от оформления этой услуги банки могут увеличить процентную ставку по ипотечному кредиту. КАСКО при автокредите . В России нет закона, который обязывает приобретать полис КАСКО. Обязательным является только оформление полиса ОСАГО. Многие банки отклоняют заявки на автокредит, если заемщик отказывается оформлять КАСКО.

. В России нет закона, который обязывает приобретать полис КАСКО. Обязательным является только оформление полиса ОСАГО. Многие банки отклоняют заявки на автокредит, если заемщик отказывается оформлять КАСКО. Титульное страхование. Это страхование риска потери права собственности на недвижимость. Обязательные страховки Страхование предмета залога , под который выдается кредит. Иногда банк может предложить взять потребительский кредит под залог вашего имущества — как правило, это либо машина, либо недвижимость. По закону, в данном случае есть вероятность того, что банк потребует застраховать предмет залога.

, под который выдается кредит. Иногда банк может предложить взять потребительский кредит под залог вашего имущества — как правило, это либо машина, либо недвижимость. По закону, в данном случае есть вероятность того, что банк потребует застраховать предмет залога. Страхование имущества по ипотечному договору. Это единственный обязательный страховой продукт, который необходимо оформлять при получении кредита. Эта страховка покрывает разрушения перекрытий, стен в жилплощади заемщика. Возврат в «период охлаждения» «[Период охлаждения] это срок, в течение которого покупатель страховки может отказаться от договора и вернуть страховую премию или ее часть. Но одно из главных условий, чтобы к моменту написания заявления на отказ от страховки, не произошел страховой случай — тогда деньги получить обратно не получится», — рассказала Анна Волкова. Проверьте, попадает ли ваш случай по возвращению страховки под условия «периода охлаждения», это можно узнать на сайте Банка России. Далее нужно направить письменное заявление о возврате в страховую компанию. Компания должна вернуть деньги в течение 10 рабочих дней. Возврат при досрочном погашении кредита В случае, когда заемщик погашает кредит досрочно, он имеет право на возврат части уплаченной страховой премии. Однако часть денег можно вернуть только за страховку жизни и здоровья и за титульное страхование. «Если договор был заключен после 1 сентября 2020 года, тогда он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии — за оставшиеся дни», — передает Волкова. В случае, если договор заключен до этой даты, то под закон об обязательном возврате части средств он уже не подпадает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При страховании кредита заемщику прелагаются разные продукты: одни полисы обязательно должны быть приобретены по закону, а другие можно покупать по желанию. Часто бывает, что банки навязывают клиентам ненужные им услуги. О том, как вернуть страховку по кредиту, сообщают «РБК Инвестиции» совместно с директором по развитию розничного бизнеса банка «Синара» Анной Волковой. «[Период охлаждения] это срок, в течение которого покупатель страховки может отказаться от договора и вернуть страховую премию или ее часть. Но одно из главных условий, чтобы к моменту написания заявления на отказ от страховки, не произошел страховой случай — тогда деньги получить обратно не получится», — рассказала Анна Волкова. Проверьте, попадает ли ваш случай по возвращению страховки под условия «периода охлаждения», это можно узнать на сайте Банка России. Далее нужно направить письменное заявление о возврате в страховую компанию. Компания должна вернуть деньги в течение 10 рабочих дней. В случае, когда заемщик погашает кредит досрочно, он имеет право на возврат части уплаченной страховой премии. Однако часть денег можно вернуть только за страховку жизни и здоровья и за титульное страхование. «Если договор был заключен после 1 сентября 2020 года, тогда он подпадает под действие нового закона, и страховая компания обязана вам вернуть часть уплаченной премии — за оставшиеся дни», — передает Волкова. В случае, если договор заключен до этой даты, то под закон об обязательном возврате части средств он уже не подпадает.