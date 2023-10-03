03 октября 2023

В Германии возмутились из-за отсутствия дефицита продуктов в России

Welt: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались
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Полки российских магазинов по-прежнему наполнены продуктами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции не вызвали дефицита продовольственных товаров в России, несмотря на надежды западных стран. По мнению представителей западных государств, исчезновение брендов должно было отбросить страну в период Советского Союза.

«На Западе существовала надежда на то, что западные бренды вскоре исчезнут из России. Их исчезновение должно было „катапультировать“ российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Но этого не произошло», — пишет немецкая газета Welt.

Ранее британский таблоид MailOnline сравнил полки с овощами и молочной продукции в Бристоле (Великобритания) и Перми. Оказалось, что во время санкционной войны пострадали в основном британские магазины, в то время как в российских дефицита продуктов не наблюдается.

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Санкции не вызвали дефицита продовольственных товаров в России, несмотря на надежды западных стран. По мнению представителей западных государств, исчезновение брендов должно было отбросить страну в период Советского Союза. «На Западе существовала надежда на то, что западные бренды вскоре исчезнут из России. Их исчезновение должно было „катапультировать“ российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Но этого не произошло», — пишет немецкая газета Welt. Ранее британский таблоид MailOnline сравнил полки с овощами и молочной продукции в Бристоле (Великобритания) и Перми. Оказалось, что во время санкционной войны пострадали в основном британские магазины, в то время как в российских дефицита продуктов не наблюдается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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