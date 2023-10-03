В Германии возмутились из-за отсутствия дефицита продуктов в России

Welt: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались

04 октября 2023 в 05:56 Размер текста - 17 +

Полки российских магазинов по-прежнему наполнены продуктами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции не вызвали дефицита продовольственных товаров в России, несмотря на надежды западных стран. По мнению представителей западных государств, исчезновение брендов должно было отбросить страну в период Советского Союза. «На Западе существовала надежда на то, что западные бренды вскоре исчезнут из России. Их исчезновение должно было „катапультировать“ российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Но этого не произошло», — пишет немецкая газета Welt . Ранее британский таблоид MailOnline сравнил полки с овощами и молочной продукции в Бристоле (Великобритания) и Перми. Оказалось, что во время санкционной войны пострадали в основном британские магазины, в то время как в российских дефицита продуктов не наблюдается.

Санкции не вызвали дефицита продовольственных товаров в России, несмотря на надежды западных стран. По мнению представителей западных государств, исчезновение брендов должно было отбросить страну в период Советского Союза. «На Западе существовала надежда на то, что западные бренды вскоре исчезнут из России. Их исчезновение должно было „катапультировать“ российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Но этого не произошло», — пишет немецкая газета Welt. Ранее британский таблоид MailOnline сравнил полки с овощами и молочной продукции в Бристоле (Великобритания) и Перми. Оказалось, что во время санкционной войны пострадали в основном британские магазины, в то время как в российских дефицита продуктов не наблюдается.