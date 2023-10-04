04 октября 2023

Две челябинские компании Forbes включил в список крупнейших в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналы, журнал, forbes, форбс
Forbes определил список крупнейших компаний по чистой прибыли Фото:

Две компании из Челябинской области Forbes включил в список крупнейших в России. Как следует из составленного рейтинга, в него вошли Томинский ГОК и «Меркурий ритейл холдинг», владеющий сетью «Красное и белое».

«100 крупнейших компаний России по чистой прибыли — 2023. На 28 месте — „Меркурий ритейл холдинг“, на 59 месте — Томинский ГОК», — сообщил Forbes.

Выручку «Меркурий Ритейл Холдинга» издание оценило в 577 млрд рублей. Среди сооснователей компании числится Сергей Студенников, развивающий алкоритейл. По итогам 2022 года сеть стала самой прибыльной в стране.

Томинский ГОК запущен на месторождении в Челябинской области. Предприятие входит в группу «Русской медной компании».

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Две компании из Челябинской области Forbes включил в список крупнейших в России. Как следует из составленного рейтинга, в него вошли Томинский ГОК и «Меркурий ритейл холдинг», владеющий сетью «Красное и белое». «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли — 2023. На 28 месте — „Меркурий ритейл холдинг“, на 59 месте — Томинский ГОК», — сообщил Forbes. Выручку «Меркурий Ритейл Холдинга» издание оценило в 577 млрд рублей. Среди сооснователей компании числится Сергей Студенников, развивающий алкоритейл. По итогам 2022 года сеть стала самой прибыльной в стране. Томинский ГОК запущен на месторождении в Челябинской области. Предприятие входит в группу «Русской медной компании».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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