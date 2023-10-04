Две челябинские компании Forbes включил в список крупнейших в РФ

Две компании из Челябинской области Forbes включил в список крупнейших в России. Как следует из составленного рейтинга, в него вошли Томинский ГОК и «Меркурий ритейл холдинг», владеющий сетью «Красное и белое».
«100 крупнейших компаний России по чистой прибыли — 2023. На 28 месте — „Меркурий ритейл холдинг“, на 59 месте — Томинский ГОК», — сообщил Forbes.
Выручку «Меркурий Ритейл Холдинга» издание оценило в 577 млрд рублей. Среди сооснователей компании числится Сергей Студенников, развивающий алкоритейл. По итогам 2022 года сеть стала самой прибыльной в стране.
Томинский ГОК запущен на месторождении в Челябинской области. Предприятие входит в группу «Русской медной компании».
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