В Израиле за пять часов войны пострадали сотни человек

Из-за военных действий в Израиле пострадало 545 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Израиле число пострадавших увеличилось до 545 человек в результате военных столкновений с палестинскими боевиками. Об этом сообщили в издании The Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения сообщает, что 545 человек были госпитализированы с начала массированной атаки ХАМАСа», — говорится в материале издания. Также в экстренных службах сообщали о 22 погибших. Ожидается, что их количество возрастет.

Ранее стало известно, что на израильскую территорию ворвались палестинские боевики из сектора Газа. Перед этим они выпустили по Израилю десятки ракет. Министр обороны страны заявил, что движение ХАМАС объявило Иерусалиму войну, когда напало на его земли, передает RT.