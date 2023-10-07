В Израиле за пять часов войны пострадали сотни человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, мечеть аль акса, старый город иерусалима, стена плача, мечеть купол скалы
Из-за военных действий в Израиле пострадало 545 человек Фото:

В Израиле число пострадавших увеличилось до 545 человек в результате военных столкновений с палестинскими боевиками. Об этом сообщили в издании The Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Министерство здравоохранения сообщает, что 545 человек были госпитализированы с начала массированной атаки ХАМАСа», — говорится в материале издания. Также в экстренных службах сообщали о 22 погибших. Ожидается, что их количество возрастет.

Ранее стало известно, что на израильскую территорию ворвались палестинские боевики из сектора Газа. Перед этим они выпустили по Израилю десятки ракет. Министр обороны страны заявил, что движение ХАМАС объявило Иерусалиму войну, когда напало на его земли, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Израиле число пострадавших увеличилось до 545 человек в результате военных столкновений с палестинскими боевиками. Об этом сообщили в издании The Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения страны. «Министерство здравоохранения сообщает, что 545 человек были госпитализированы с начала массированной атаки ХАМАСа», — говорится в материале издания. Также в экстренных службах сообщали о 22 погибших. Ожидается, что их количество возрастет. Ранее стало известно, что на израильскую территорию ворвались палестинские боевики из сектора Газа. Перед этим они выпустили по Израилю десятки ракет. Министр обороны страны заявил, что движение ХАМАС объявило Иерусалиму войну, когда напало на его земли, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...