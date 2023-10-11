В Екатеринбурге налоговая передумала взыскивать с евангельской церкви 38 копеек

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Дело прекратили в конце сентября Фото:

Инспекция федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга передумала взыскивать 38 копеек с евангельской церкви. При этом ранее ответчик заявлял, что даже не знал о том, что ему придется отвечать в суде.

«Производство по делу прекратить», — говорится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Судебные тяжбы решили приостановить 25 сентября.

В конце июля 2023 года налоговая подала в суд на церковь христиан веры евангельской «Церковь большого города». В заявлении речь шла о взыскании обязательных платежей и санкций.

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Инспекция федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга передумала взыскивать 38 копеек с евангельской церкви. При этом ранее ответчик заявлял, что даже не знал о том, что ему придется отвечать в суде. «Производство по делу прекратить», — говорится в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Судебные тяжбы решили приостановить 25 сентября. В конце июля 2023 года налоговая подала в суд на церковь христиан веры евангельской «Церковь большого города». В заявлении речь шла о взыскании обязательных платежей и санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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