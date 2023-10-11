Анна Сюзева стала самой красивой сотрудницей ГУ ФСИН России по Пермскому краю

За корону боролись 26 красавиц (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ГУФСИН России по Пермскому краю провели региональный этап конкурса «Мисс УИС». Среди рабочего персонала колоний и СИЗО Прикамья выбрали самую красивую сотрудницу. Ей стала Анна Сюзева.

«Жюри присвоило титул „Мисс УИС“ Анне Сюзевой, которая представляла Главное управление ФСИН России по Пермскому краю. Звание „1-я Вице-мисс УИС“ присвоено Марине Полежаевой — исправительная колония №32 (г. Пермь), звание „2-я Вице-мисс УИС“ присуждено Анастасии Изотовой — исправительная колония №12 (п. Широковский)», — сообщается на странице ГУФСИН по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Всего за титул боролись 26 участниц конкурса. Они не только дефилировали в вечерних платьях и форме, но и показывали уровень физической и огневой подготовки.

Ранее URA.RU рассказывало, что Анастасия Омелина из Перми вошла в десятку самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия — 2023». Пермячка Валерия Морозова вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс офис».

Девушки показывали вечерние наряды ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828

Показать себя в форме тоже надо уметь ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828

Акробатические этюды в исполнении красавиц ГУФСИН ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828

Цыганочка ГУФСИН по Пермскому краю в ВК https://vk.com/public193358828