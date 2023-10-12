В больнице Екатеринбурга умерла полуторагодовалая девочка

Врачи ОДКБ не смогли реанимировать ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детской областной больнице в Екатеринбурге умерла полуторагодовалая девочка. Отец ребенка считает, что из-за непрофессиональных действий врачей в Нижнем Тагиле спасти дочь не удалось. У малышки была дилатационная кардиомиопатия (заболевание сердца, главным признаком которого является резкое расширение (растяжение) его полостей без утолщения стенок).

«2 мая в детской поликлинике Нижнего Тагила девочке сделали ЭКГ. У малышки выявили признаки гипоксии миокарда. После ЭКГ фельдшер ребенка к кардиологу не отправил, не дал никаких направлений. В результате 29 мая родители сделали УЗИ сердца в платной клинике. Там врач сказал, что ребенок здоров», — цитирует слова отца умершего ребенка Е1.

Спустя год маму насторожила одышка у дочери. «В ночь на 5 сентября девочку на скорой помощи привезли в тагильскую больницу. В тот же день бригада медицины катастроф в экстренном порядке перевезла девочку в Екатеринбург. 14 сентября ребенка перевели из реанимации в кардиологическое отделение. 3 октября в 05:30 врачами была зафиксирована биологическая смерть. Если бы фельдшер вовремя направила девочку к кардиологу, возможно, такого исхода избежали бы», — считает отец девочки Владимир.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу министерства здравоохранения Свердловской области. «Инцидент с девочкой рассмотрит свердловский минздрав на заседании областной комиссии по детской смертности. Иные вопросы ведомство не вправе комментировать из-за врачебной тайны», — отметили в региональном минздраве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Лесном (Свердловская область) вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. По словам матери погибшего малыша, 31 июля она обращалась к дежурному врачу детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и одышку у дочери. Тогда ребенка осмотрели и заверили, что что у ребенка все хорошо. Вечером этого же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием. На следующий день ребенка перевели в реанимацию, а вечером 2 августа девочка скончалась. Позже глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.