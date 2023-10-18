18 октября 2023

Суд наказал компанию, из-за которой челябинский МУП терпит финансовый крах

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний
ООО «Златситисервис» обязали выплатить долг в размере 53 млн рублей Фото:

Арбитражный суд Уральского округа обязал одну из крупнейших коммунальных компаний Златоуста (Челябинская область) ООО «Златситисервис» выплатить основной долг за холодную воду на сумму свыше 53 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, действия УК «ЗСС» отчасти привели к процедуре банкротства МУП «Водоснабжение ЗГО».

«Суд обязал ООО „Златситисервис“ выплатить основной долг за холодную воду, потребленную в период с мая 2019 года по конец июля 2020 года, на сумму свыше 53 млн рублей. Убыточное положение МУПа (на сегодняшний день предприятие находится в процедуре банкротства) отчасти связано и с данной дебиторской задолженностью», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации округа.

В мэрии отметили, что неплатежи коммунальщика негативно сказались на деятельности МУПа, в частности — на возможности полноценного технического обслуживания расположенных в районе машиностроительного завода сетей. При этом население добросовестно оплачивало выставляемые счета за холодную воду, но до ресурсоснабжающей организации эти средства так и не дошли.

Согласно сервису СБИС, с октября 2022 года уставный капитал ООО «Златситисервис» закреплен за Сергеем Белоглазовым. Ранее, с октября 2019 года, основным владельцем выступал Сергей Тюрин, который на тот момент являлся не только учредителем УК, но и исполняющим обязанности главного энергетика АО «Златмаш» (предприятие входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос»).

URA.RU направило запрос в компанию ООО «Златситисервис». На момент публикации ответа не последовало. Власти Златоуста ранее заявили, что продолжат подавать горячую воду в квартиры жителей Машзавода из радиаторов отопления. Вице-мэр Вячеслав Бобылев сообщил, что проект перевода системы с открытой на закрытую признан неэффективным.

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Арбитражный суд Уральского округа обязал одну из крупнейших коммунальных компаний Златоуста (Челябинская область) ООО «Златситисервис» выплатить основной долг за холодную воду на сумму свыше 53 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, действия УК «ЗСС» отчасти привели к процедуре банкротства МУП «Водоснабжение ЗГО». «Суд обязал ООО „Златситисервис“ выплатить основной долг за холодную воду, потребленную в период с мая 2019 года по конец июля 2020 года, на сумму свыше 53 млн рублей. Убыточное положение МУПа (на сегодняшний день предприятие находится в процедуре банкротства) отчасти связано и с данной дебиторской задолженностью», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации округа. В мэрии отметили, что неплатежи коммунальщика негативно сказались на деятельности МУПа, в частности — на возможности полноценного технического обслуживания расположенных в районе машиностроительного завода сетей. При этом население добросовестно оплачивало выставляемые счета за холодную воду, но до ресурсоснабжающей организации эти средства так и не дошли. Согласно сервису СБИС, с октября 2022 года уставный капитал ООО «Златситисервис» закреплен за Сергеем Белоглазовым. Ранее, с октября 2019 года, основным владельцем выступал Сергей Тюрин, который на тот момент являлся не только учредителем УК, но и исполняющим обязанности главного энергетика АО «Златмаш» (предприятие входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос»). URA.RU направило запрос в компанию ООО «Златситисервис». На момент публикации ответа не последовало. Власти Златоуста ранее заявили, что продолжат подавать горячую воду в квартиры жителей Машзавода из радиаторов отопления. Вице-мэр Вячеслав Бобылев сообщил, что проект перевода системы с открытой на закрытую признан неэффективным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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