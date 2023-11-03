МИД РФ: полигон в Неваде готов к проведению ядерных испытаний

03 ноября 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

В штате Невада готовятся к проведению ядерных испытаний, сообщили в МИД РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У России есть сведения, что полигон в Неваде (штат в США) готов к ядерным испытаниям. Если они будут проведены, Москва ответит зеркально, сообщили в МИД РФ. «В США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Там напомнили, что Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. 2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал отзыв атификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это дает право Москве проводить ядерные испытания, намекнул позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На фоне выхода РФ из Договора советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди сообщил, что США не планируют проведение ядерных испытаний.

У России есть сведения, что полигон в Неваде (штат в США) готов к ядерным испытаниям. Если они будут проведены, Москва ответит зеркально, сообщили в МИД РФ. «В США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Там напомнили, что Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. 2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал отзыв атификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это дает право Москве проводить ядерные испытания, намекнул позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На фоне выхода РФ из Договора советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди сообщил, что США не планируют проведение ядерных испытаний.