04 ноября 2023

В екатеринбургском трамвае нашли подозрительный рюкзак. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, трамвай
На видео заметно, что сотрудники полиции уже начали проверку в трамвае Фото:

В екатеринбургском трамвае на улице Ватутина (Сортировка) нашли подозрительный рюкзак. Трамвай остановился на время досмотра сотрудниками полиции. Информация об этом появилась в сети.

«На Ватутина в трамвае нашли подозрительный рюкзак. К месту стягиваются силовики. Трамвайное движение встало», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В екатеринбургском трамвае на улице Ватутина (Сортировка) нашли подозрительный рюкзак. Трамвай остановился на время досмотра сотрудниками полиции. Информация об этом появилась в сети. «На Ватутина в трамвае нашли подозрительный рюкзак. К месту стягиваются силовики. Трамвайное движение встало», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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