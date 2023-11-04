На видео заметно, что сотрудники полиции уже начали проверку в трамвае
В екатеринбургском трамвае на улице Ватутина (Сортировка) нашли подозрительный рюкзак. Трамвай остановился на время досмотра сотрудниками полиции. Информация об этом появилась в сети.
«На Ватутина в трамвае нашли подозрительный рюкзак. К месту стягиваются силовики. Трамвайное движение встало», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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