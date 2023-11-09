В Челябинске за месяц взлетели цены на аренду квартир

Средняя цена арендуемых трешек выросла до 35 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 по сравнению с сентябрем из-за дисбаланса на ипотечном рынке цены на аренду квартир выросли на 9%. В городе до 19 тысяч рублей поднялась средняя стоимость сдаваемых в долгосрочную аренду однокомнатных квартир, за съемные двушки и трешки придется отдать 25 и 35 тысяч соответственно, сообщается на сайте о недвижимости.

«В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем стоимость сдаваемых в долгосрочную аренду однокомнатных квартир выросла на 8,8% до 18 тысяч 540 рублей, также на 8,4% поднялась аренда двухкомнатного жилья, составив 24 тысячи 500 рублей. Трехкомнатные квартиры выросли на 8%, за их аренду придется отдать в среднем 34 тысячи 800 рублей», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отметили аналитики федерального сайта «Мир квартир», больше всего в цене выросли сдаваемые в долгосрочную аренду квартиры в Кирове, там однокомнатное жилье поднялось в цене на 15,8%, двухкомнатные — на 24,6%, а стоимость трехкомнатного жилья взлетела на 25,7%. Также впечатляющий рост наблюдался в Якутске (+26,2%, +9,8% и +16,8%), Новосибирске (+26,7%, +19,7% и +5,7%), Кургане (+8,6%, +12,9% и +25%) и Воронеже (+19,7%, +8,7% и +10,4%).

В целом по России за октябрь однокомнатные квартиры в среднем подорожали на 7%, до 20 тысяч рублей в месяц за среднюю квартиру, двушки — на 5,9%, до 26 тысяч рублей в месяц, трешки — на 4,5%, до 33 тысяч рублей в месяц. Это рекордный рост, если учитывать, что за весь III квартал 2023 года стоимость арендуемых квартир выросла только на 3%.

В октябре эксперты «Циан. Анатилики» отмечали, что в Челябинске количество сдаваемых в аренду квартир должно было активно восстанавливаться после августа-сентября, а арендные ставки снижаться, но этого не произошло. В прошлом месяце в городе по сравнению с сентябрем спрос на аренду жилья вырос на 7,3%, также снизилось число количество предложений.