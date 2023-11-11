11 ноября 2023

TWP: полковник ВСУ готовил ловушки для ЧВК «Вагнер», чтобы пленить в Беларуси

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Пленных бойцов группы «Вагнер» планировали направить в Киев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Полковник разведки ВСУ Роман Червинский разрабатывал план, предполагающий пленение бойцов частной военной компании «Вагнер» на территории Беларуси. В дальнейшем военнослужащих хотели перенаправить в Киев. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники Украины и Европы.

«В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов ЧВК „Вагнер“ в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину. В Киеве им бы предъявили обвинения», — пояснили источники в беседе с изданием The Washington Post.

По мнению американских журналистов, Червинский причастен ко множеству секретных операций против ВС РФ. В TWP считают, что Червинский сыграл решающую роль в подрыве «Северных потоков».

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Полковник разведки ВСУ Роман Червинский разрабатывал план, предполагающий пленение бойцов частной военной компании «Вагнер» на территории Беларуси. В дальнейшем военнослужащих хотели перенаправить в Киев. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники Украины и Европы. «В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов ЧВК „Вагнер“ в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину. В Киеве им бы предъявили обвинения», — пояснили источники в беседе с изданием The Washington Post. По мнению американских журналистов, Червинский причастен ко множеству секретных операций против ВС РФ. В TWP считают, что Червинский сыграл решающую роль в подрыве «Северных потоков».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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