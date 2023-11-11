Полковник разведки ВСУ Роман Червинский разрабатывал план, предполагающий пленение бойцов частной военной компании «Вагнер» на территории Беларуси. В дальнейшем военнослужащих хотели перенаправить в Киев. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники Украины и Европы.
«В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов ЧВК „Вагнер“ в Беларусь с целью их захвата и доставки на Украину. В Киеве им бы предъявили обвинения», — пояснили источники в беседе с
По мнению американских журналистов, Червинский причастен ко множеству секретных операций против ВС РФ. В TWP считают, что Червинский сыграл решающую роль в подрыве «Северных потоков».
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