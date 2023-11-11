TWP: экс-командир ВСУ причастен к подрыву «Северных потоков»

Высокопоставленный украинский военный Роман Червинский, обладающий связями со спецслужбами Украины, сыграл решающую роль в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом рассказал источник, знакомый с деталями произошедшего.
«Полковник ВСУ Роман Червинский был координатором операции с подрывом „Северных потоков“. Офицер подчинялся приказам вышестоящих чиновников Украины, которые в конечном итоге отчитывались генералу [главкому ВСУ] Валерию Залужному», — сообщил источник,
Предположительно, Червинский отвечал за логистику команды из шести человек. Диверсанты арендовали яхту и спецоборудование для погружения, чтобы на глубине заложить взрывчатку.
Ранее в Совете безопасности ООН согласились провести заседание по диверсиям на «Северных потоках». В Кремле информацию газеты WP о том, что к терактам имеют отношение «проукраинские группировки», назвали вымыслом.
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