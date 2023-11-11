TWP: экс-командир ВСУ причастен к подрыву «Северных потоков»

11 ноября 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Атака была нацелена на инфраструктуру, что обеспечивает энергией Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Высокопоставленный украинский военный Роман Червинский, обладающий связями со спецслужбами Украины, сыграл решающую роль в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом рассказал источник, знакомый с деталями произошедшего. «Полковник ВСУ Роман Червинский был координатором операции с подрывом „Северных потоков“. Офицер подчинялся приказам вышестоящих чиновников Украины, которые в конечном итоге отчитывались генералу [главкому ВСУ] Валерию Залужному», — сообщил источник, передает The Washington Post. Предположительно, Червинский отвечал за логистику команды из шести человек. Диверсанты арендовали яхту и спецоборудование для погружения, чтобы на глубине заложить взрывчатку. Ранее в Совете безопасности ООН согласились провести заседание по диверсиям на «Северных потоках». В Кремле информацию газеты WP о том, что к терактам имеют отношение «проукраинские группировки», назвали вымыслом.

Высокопоставленный украинский военный Роман Червинский, обладающий связями со спецслужбами Украины, сыграл решающую роль в подрыве газопровода «Северный поток». Об этом рассказал источник, знакомый с деталями произошедшего. «Полковник ВСУ Роман Червинский был координатором операции с подрывом „Северных потоков“. Офицер подчинялся приказам вышестоящих чиновников Украины, которые в конечном итоге отчитывались генералу [главкому ВСУ] Валерию Залужному», — сообщил источник, передает The Washington Post. Предположительно, Червинский отвечал за логистику команды из шести человек. Диверсанты арендовали яхту и спецоборудование для погружения, чтобы на глубине заложить взрывчатку. Ранее в Совете безопасности ООН согласились провести заседание по диверсиям на «Северных потоках». В Кремле информацию газеты WP о том, что к терактам имеют отношение «проукраинские группировки», назвали вымыслом.