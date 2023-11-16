Президент Израиля признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце

Герцог заявил, что должен обеспечить безопасность своего народа Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев… Это разбивает мне сердце», — сказал Герцог. Однако президент отметил, что в первую очередь он должен обеспечить безопасность своего народа.

По словам Герцога, Израилю придется сохранить «мощные силы» в Газе, так как он не может оставить «вакуум» в анклаве. Он также отметил, что военные действуют крайне осторожно, проводя операции вблизи больниц на территории сектора Газа.