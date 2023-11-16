Президент Израиля признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце

Герцог заявил, что должен обеспечить безопасность своего народа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
«Меня волнуют смерти палестинцев… Это разбивает мне сердце», —
По словам Герцога, Израилю придется сохранить «мощные силы» в Газе, так как он не может оставить «вакуум» в анклаве. Он также отметил, что военные действуют крайне осторожно, проводя операции вблизи больниц на территории сектора Газа.
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