Президент Израиля признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Герцог заявил, что должен обеспечить безопасность своего народа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев… Это разбивает мне сердце», — сказал Герцог. Однако президент отметил, что в первую очередь он должен обеспечить безопасность своего народа.

По словам Герцога, Израилю придется сохранить «мощные силы» в Газе, так как он не может оставить «вакуум» в анклаве. Он также отметил, что военные действуют крайне осторожно, проводя операции вблизи больниц на территории сектора Газа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Израиля Ицхак Герцог признался, что смерти палестинцев разбивают ему сердце. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times. «Меня волнуют смерти палестинцев… Это разбивает мне сердце», — сказал Герцог. Однако президент отметил, что в первую очередь он должен обеспечить безопасность своего народа. По словам Герцога, Израилю придется сохранить «мощные силы» в Газе, так как он не может оставить «вакуум» в анклаве. Он также отметил, что военные действуют крайне осторожно, проводя операции вблизи больниц на территории сектора Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...