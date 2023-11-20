Горнолыжный курорт из Миасса передумал судиться с ГУ лесами

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» из Миасса не стал судиться с Главным управлением лесами Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс приостановили в связи с неявкой сторон на судебное заседание.
«Заявление оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в месячный срок», — отмечено в определении суда.
Юристы «Солнечной долины» требовали исполнить обязательства по договору аренды лесного участка, предназначенного для ведения рекреационной деятельности. Истец настаивал на передаче ему участка площадью 3,43 га в Сыростане. Другими требованиями были регистрация права аренды в Росреестре и передача оформленного договора аренды.
Первоначально суд оставил иск без движения, рассчитывая, что истец устранит технические недочеты. С тех пор суд дважды назначал заседания, на которые представители истца не являлись, замечания не исправили. Суд не стал рассматривать дело по существу, указав на то, что право обратиться вновь у горнолыжного курорта сохраняется.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены. В пресс-службе «Солнечной долины» ответ готовят. Ранее там отметили URA.RU, что разногласия возникли из-за разных трактовок законодательства относительно срока заключения и регистрации договора аренды лесного участка.
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