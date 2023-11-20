Горнолыжный курорт из Миасса передумал судиться с ГУ лесами

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, фристайл, горные лыжи, зимние виды спорта
Участок «Солнечная долина» планирует под рекреационную деятельность Фото:

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» из Миасса не стал судиться с Главным управлением лесами Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс приостановили в связи с неявкой сторон на судебное заседание.

«Заявление оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в месячный срок», — отмечено в определении суда.

Юристы «Солнечной долины» требовали исполнить обязательства по договору аренды лесного участка, предназначенного для ведения рекреационной деятельности. Истец настаивал на передаче ему участка площадью 3,43 га в Сыростане. Другими требованиями были регистрация права аренды в Росреестре и передача оформленного договора аренды.

Первоначально суд оставил иск без движения, рассчитывая, что истец устранит технические недочеты. С тех пор суд дважды назначал заседания, на которые представители истца не являлись, замечания не исправили. Суд не стал рассматривать дело по существу, указав на то, что право обратиться вновь у горнолыжного курорта сохраняется.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены. В пресс-службе «Солнечной долины» ответ готовят. Ранее там отметили URA.RU, что разногласия возникли из-за разных трактовок законодательства относительно срока заключения и регистрации договора аренды лесного участка.

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Горнолыжный курорт «Солнечная долина» из Миасса не стал судиться с Главным управлением лесами Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс приостановили в связи с неявкой сторон на судебное заседание. «Заявление оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в месячный срок», — отмечено в определении суда. Юристы «Солнечной долины» требовали исполнить обязательства по договору аренды лесного участка, предназначенного для ведения рекреационной деятельности. Истец настаивал на передаче ему участка площадью 3,43 га в Сыростане. Другими требованиями были регистрация права аренды в Росреестре и передача оформленного договора аренды. Первоначально суд оставил иск без движения, рассчитывая, что истец устранит технические недочеты. С тех пор суд дважды назначал заседания, на которые представители истца не являлись, замечания не исправили. Суд не стал рассматривать дело по существу, указав на то, что право обратиться вновь у горнолыжного курорта сохраняется. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены. В пресс-службе «Солнечной долины» ответ готовят. Ранее там отметили URA.RU, что разногласия возникли из-за разных трактовок законодательства относительно срока заключения и регистрации договора аренды лесного участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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