Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе супругой Ириной вылетел в Москву, чтобы поддержать южноуральских артистов, выступающих на Новой сцене Большого театра. Об этом сообщили пресс-службе регионального минкульта.
«Культурный десант Челябинской области высадился 22 ноября в Москве. Сегодня вечером труппа Театра оперы и балета имени Глинки представила на Новой сцене Большого театра балет „Корсар“. Поддержать наших артистов приехал лично Алексей Текслер вместе с супругой Ириной», — заявил министр культуры области Алексей Бетехтин.
В пресс-службе отметили, что днем на форуме «Россия» выступят 12 профессиональных и любительских творческих коллективов. Выступление артистов запланировано в рамках дней Челябинской области на ВДНХ.
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