21 ноября 2023

Текслер с женой улетел в Москву на балет в Большом театре. Фото

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Текслер прилетел в Москву поддержать челябинских артистов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе супругой Ириной вылетел в Москву, чтобы поддержать южноуральских артистов, выступающих на Новой сцене Большого театра. Об этом сообщили пресс-службе регионального минкульта.

«Культурный десант Челябинской области высадился 22 ноября в Москве. Сегодня вечером труппа Театра оперы и балета имени Глинки представила на Новой сцене Большого театра балет „Корсар“. Поддержать наших артистов приехал лично Алексей Текслер вместе с супругой Ириной», — заявил министр культуры области Алексей Бетехтин.

В пресс-службе отметили, что днем на форуме «Россия» выступят 12 профессиональных и любительских творческих коллективов. Выступление артистов запланировано в рамках дней Челябинской области на ВДНХ.

Выезд челябинской труппы в столицу произошел в рамках Соглашения о сотрудничестве области и Большого театра
Выезд челябинской труппы в столицу произошел в рамках Соглашения о сотрудничестве области и Большого театра
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе супругой Ириной вылетел в Москву, чтобы поддержать южноуральских артистов, выступающих на Новой сцене Большого театра. Об этом сообщили пресс-службе регионального минкульта. «Культурный десант Челябинской области высадился 22 ноября в Москве. Сегодня вечером труппа Театра оперы и балета имени Глинки представила на Новой сцене Большого театра балет „Корсар“. Поддержать наших артистов приехал лично Алексей Текслер вместе с супругой Ириной», — заявил министр культуры области Алексей Бетехтин. В пресс-службе отметили, что днем на форуме «Россия» выступят 12 профессиональных и любительских творческих коллективов. Выступление артистов запланировано в рамках дней Челябинской области на ВДНХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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