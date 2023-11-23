KI: Украина столкнулась с массовой «утечкой мозгов»

24 ноября 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Украинские журналисты отметили, что вернуть образованных людей обратно будет тяжело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Утечка мозгов» из Украины может отбросить страну на много лет назад, ведь за время спецоперации ее покинуло множество людей с высшим образованием. В это же время в учебном процессе населения возник пробел, сообщает украинского издание Kyiv Independent. «Утечка мозгов может отбросить Украину на много лет назад. Доля беженцев с высшим образованием намного выше, чем среди всего населения Украины <…> [много образованных людей] собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», — пишут журналисты. Издание отмечает, что восстановление человеческого капитала может оказаться более сложной задачей, чем ремонт дорог или мостов. Уточняется, что сочетание пандемии COVID-19 и начало спецоперации Россией привело к разрушению образовательного процесса на Украине. Летом 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в образовательных учреждениях центральной и восточной части Украины невозможно очное обучение из-за размещения в зданиях украинских военнослужащих, передает RT. Он уточнил, что этот факт зафиксирован в докладе международной организации Amnesty International.

«Утечка мозгов» из Украины может отбросить страну на много лет назад, ведь за время спецоперации ее покинуло множество людей с высшим образованием. В это же время в учебном процессе населения возник пробел, сообщает украинского издание Kyiv Independent. «Утечка мозгов может отбросить Украину на много лет назад. Доля беженцев с высшим образованием намного выше, чем среди всего населения Украины <…> [много образованных людей] собрали вещи и уехали. Остается неясным, вернутся ли они», — пишут журналисты. Издание отмечает, что восстановление человеческого капитала может оказаться более сложной задачей, чем ремонт дорог или мостов. Уточняется, что сочетание пандемии COVID-19 и начало спецоперации Россией привело к разрушению образовательного процесса на Украине. Летом 2022 года начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в образовательных учреждениях центральной и восточной части Украины невозможно очное обучение из-за размещения в зданиях украинских военнослужащих, передает RT. Он уточнил, что этот факт зафиксирован в докладе международной организации Amnesty International.