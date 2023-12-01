Военнослужащие ЦВО готовят на зиму землянки

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Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, маскхалат, солдат, зимняя война, сво, война зимой
Солдаты вовсю строят землянки и окопы для зимовки Фото:

Военнослужащие ЦВО, которые участвуют в боевых действиях на Украине, готовятся к наступлению зимы. Они роют окопы и строят землянки в районе Лимана. Основная задача — защититься от беспилотников.

«Военнослужащие мотострелкового полка готовят районы дислокации к зимним условиям. Они распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава. В уже выкопанных землянках укладывают полы и делают перегородки в помещениях для размещения личного состава», — сообщается в пресс-службе ЦВО.

Там добавили, что особый акцент сделают на защите солдат от артиллерийских обстрелов и боевых коптеров. Для этого покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. Для обеспечения теплом на полевом слесарном пункте варят окопные печи. Кроме того, там изготавливают опоры и крепления для блиндажей.

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Военнослужащие ЦВО, которые участвуют в боевых действиях на Украине, готовятся к наступлению зимы. Они роют окопы и строят землянки в районе Лимана. Основная задача — защититься от беспилотников. «Военнослужащие мотострелкового полка готовят районы дислокации к зимним условиям. Они распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава. В уже выкопанных землянках укладывают полы и делают перегородки в помещениях для размещения личного состава», — сообщается в пресс-службе ЦВО. Там добавили, что особый акцент сделают на защите солдат от артиллерийских обстрелов и боевых коптеров. Для этого покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. Для обеспечения теплом на полевом слесарном пункте варят окопные печи. Кроме того, там изготавливают опоры и крепления для блиндажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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