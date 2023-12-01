Военнослужащие ЦВО готовят на зиму землянки

Военнослужащие ЦВО, которые участвуют в боевых действиях на Украине, готовятся к наступлению зимы. Они роют окопы и строят землянки в районе Лимана. Основная задача — защититься от беспилотников.
«Военнослужащие мотострелкового полка готовят районы дислокации к зимним условиям. Они распускают бревна на доски, готовят кругляк для оборудования блиндажей, оружейных погребов, окопов и землянок, пунктов приема пищи и мест помывки личного состава. В уже выкопанных землянках укладывают полы и делают перегородки в помещениях для размещения личного состава», — сообщается в пресс-службе ЦВО.
Там добавили, что особый акцент сделают на защите солдат от артиллерийских обстрелов и боевых коптеров. Для этого покрытия землянок сделаны в три наката и засыпаны почвой. Для обеспечения теплом на полевом слесарном пункте варят окопные печи. Кроме того, там изготавливают опоры и крепления для блиндажей.
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