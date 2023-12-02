02 декабря 2023
01 декабря 2023

На трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае погибла женщина и пострадал ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
На дороге в Пермском крае произошло смертельное ДТП Фото:

На дороге Полазна — Чусовой 2 декабря вечером столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Telegram представители УГИБДД МВД России по Пермскому краю.

«На 65-м километре дороги Полазна — Чусовой водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Haval. В ДТП погибла 48-летняя пассажирка Haval. Травмы получили пассажиры кроссовера, в том числе шестилетний ребенок», — указано в сообщении представителей полиции.

Выжившим в аварии водителям и пассажирам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Пермском крае на трассе столкнулись два автомобиля, погибла женщина
В Пермском крае на трассе столкнулись два автомобиля, погибла женщина
Фото:

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На дороге Полазна — Чусовой 2 декабря вечером столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Telegram представители УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «На 65-м километре дороги Полазна — Чусовой водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Haval. В ДТП погибла 48-летняя пассажирка Haval. Травмы получили пассажиры кроссовера, в том числе шестилетний ребенок», — указано в сообщении представителей полиции. Выжившим в аварии водителям и пассажирам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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