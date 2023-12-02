Происшествия ДТП На трассе Полазна — Чусовой в Пермском крае погибла женщина и пострадал ребенок. Фото 03 декабря 2023 в 10:26 Размер текста - 17 + На дороге в Пермском крае произошло смертельное ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU На дороге Полазна — Чусовой 2 декабря вечером столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Telegram представители УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «На 65-м километре дороги Полазна — Чусовой водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Haval. В ДТП погибла 48-летняя пассажирка Haval. Травмы получили пассажиры кроссовера, в том числе шестилетний ребенок», — указано в сообщении представителей полиции. Выжившим в аварии водителям и пассажирам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Пермском крае на трассе столкнулись два автомобиля, погибла женщина Фото: telegram-канал «Полиция Прикамья», https://t.me/mvd_59 На дороге Полазна — Чусовой 2 декабря вечером столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Telegram представители УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «На 65-м километре дороги Полазна — Чусовой водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Haval. В ДТП погибла 48-летняя пассажирка Haval. Травмы получили пассажиры кроссовера, в том числе шестилетний ребенок», — указано в сообщении представителей полиции. Выжившим в аварии водителям и пассажирам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям