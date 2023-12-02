На дороге Полазна — Чусовой 2 декабря вечером столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщили в Telegram представители УГИБДД МВД России по Пермскому краю.
«На 65-м километре дороги Полазна — Чусовой водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Haval. В ДТП погибла 48-летняя пассажирка Haval. Травмы получили пассажиры кроссовера, в том числе шестилетний ребенок», — указано в сообщении представителей полиции.
Выжившим в аварии водителям и пассажирам оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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