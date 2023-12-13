13 декабря 2023

В школах Челябинска возобновили занятия для всех классов

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, гимназия, школа, образование, гимназия40
Недельная череда отмен занятий в школах города завершилась Фото:

Морозы спали и 14 декабря школьники всех классов в Челябинске возвращаются к занятиям. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС)

«Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС.

Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения.

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Морозы спали и 14 декабря школьники всех классов в Челябинске возвращаются к занятиям. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) «Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС. Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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