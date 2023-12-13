В школах Челябинска возобновили занятия для всех классов

Недельная череда отмен занятий в школах города завершилась
Морозы спали и 14 декабря школьники всех классов в Челябинске возвращаются к занятиям. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС)
«Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС.
Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения.
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