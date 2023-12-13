Общество Образование В школах Челябинска возобновили занятия для всех классов 14 декабря 2023 в 05:26 Размер текста - 17 + Недельная череда отмен занятий в школах города завершилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Морозы спали и 14 декабря школьники всех классов в Челябинске возвращаются к занятиям. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) «Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС. Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения. Морозы спали и 14 декабря школьники всех классов в Челябинске возвращаются к занятиям. Об этом URA.RU сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС) «Уважаемые челябинцы! Сегодня занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме», — заявили в ЕДДС. Занятия в школах отменяли с 7 декабря в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион. Также на дистанционное обучение переходили студенты челябинских вузов. 13 декабря они вернулись к традиционной форме обучения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям