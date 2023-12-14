Депутат Рады Безуглая: из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч

14 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Марьяна Безуглая заявила, что в составе армии Украины находится почти миллион военных Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Почти миллион человек служат в ВСУ, однако только 300 тысяч военных принимают участие в конфликте с Россией. Об этом заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — заявила Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинский telegram-канал «Страна.ua». Она также отметила, что содержание такой большой армии для Украины — это проблема. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных. А экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что в составе армии Украины находятся 1,3 миллиона бойцов, передает RT.

Почти миллион человек служат в ВСУ, однако только 300 тысяч военных принимают участие в конфликте с Россией. Об этом заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — заявила Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинский telegram-канал «Страна.ua». Она также отметила, что содержание такой большой армии для Украины — это проблема. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных. А экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что в составе армии Украины находятся 1,3 миллиона бойцов, передает RT.