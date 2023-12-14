Депутат Рады Безуглая: из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, всу, украинские военные, stock
Марьяна Безуглая заявила, что в составе армии Украины находится почти миллион военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Почти миллион человек служат в ВСУ, однако только 300 тысяч военных принимают участие в конфликте с Россией. Об этом заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — заявила Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинский telegram-канал «Страна.ua». Она также отметила, что содержание такой большой армии для Украины — это проблема.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных. А экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что в составе армии Украины находятся 1,3 миллиона бойцов, передает RT.

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Почти миллион человек служат в ВСУ, однако только 300 тысяч военных принимают участие в конфликте с Россией. Об этом заявила зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Кто-то может мне назвать объективную причину, почему в силах обороны сейчас где-то миллион, а воюют около 300 тысяч? Что делают остальные 700 тысяч?» — заявила Марьяна Безуглая, ее слова приводит украинский telegram-канал «Страна.ua». Она также отметила, что содержание такой большой армии для Украины — это проблема. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных. А экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев говорил, что в составе армии Украины находятся 1,3 миллиона бойцов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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