Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины

Зеленский: в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, строй, всу, наемник, stock
В составе украинских Сухопутных войск служат 600 тысяч военных, рассказал Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Численность сухопутных войск Украины на данный момент превысила 600 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сухопутные войска Украины. Около 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Ранее украинские СМИ писали, что к январю 2022 года численность Сухопутных войск не превышала 250 тысяч человек.

Сухопутные войска — самый крупный вид ВСУ. В него входят ПВО, артиллерия, механизированные бригады, войска связи и другие подразделения.

Численность Сухопутных войск не смогла помочь Украине добиться успехов во время контрнаступления. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что конфликт зашел в тупик, украинская сторона не может продвинуться, сообщает RT. На данный момент ВСУ сосредоточились на строительстве укрепленной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Численность сухопутных войск Украины на данный момент превысила 600 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сухопутные войска Украины. Около 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Ранее украинские СМИ писали, что к январю 2022 года численность Сухопутных войск не превышала 250 тысяч человек. Сухопутные войска — самый крупный вид ВСУ. В него входят ПВО, артиллерия, механизированные бригады, войска связи и другие подразделения. Численность Сухопутных войск не смогла помочь Украине добиться успехов во время контрнаступления. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что конфликт зашел в тупик, украинская сторона не может продвинуться, сообщает RT. На данный момент ВСУ сосредоточились на строительстве укрепленной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...