Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины

Зеленский: в Сухопутных войсках Украины служат 600 тысяч военных

12 декабря 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

В составе украинских Сухопутных войск служат 600 тысяч военных, рассказал Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Численность сухопутных войск Украины на данный момент превысила 600 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сухопутные войска Украины. Около 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Ранее украинские СМИ писали, что к январю 2022 года численность Сухопутных войск не превышала 250 тысяч человек. Сухопутные войска — самый крупный вид ВСУ. В него входят ПВО, артиллерия, механизированные бригады, войска связи и другие подразделения. Численность Сухопутных войск не смогла помочь Украине добиться успехов во время контрнаступления. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что конфликт зашел в тупик, украинская сторона не может продвинуться, сообщает RT. На данный момент ВСУ сосредоточились на строительстве укрепленной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления.

Численность сухопутных войск Украины на данный момент превысила 600 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сухопутные войска Украины. Около 600 тыс. воинов разных родов войск», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Ранее украинские СМИ писали, что к январю 2022 года численность Сухопутных войск не превышала 250 тысяч человек. Сухопутные войска — самый крупный вид ВСУ. В него входят ПВО, артиллерия, механизированные бригады, войска связи и другие подразделения. Численность Сухопутных войск не смогла помочь Украине добиться успехов во время контрнаступления. Главком ВСУ Валерий Залужный отмечал, что конфликт зашел в тупик, украинская сторона не может продвинуться, сообщает RT. На данный момент ВСУ сосредоточились на строительстве укрепленной линии обороны, что может говорить о конце контрнаступления.