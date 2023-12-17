17 декабря 2023

Полицейским из Екатеринбурга грозит десять лет колонии за избиение задержанного

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, силовики, полиция, zz, z-символ
Инцидент произошел в августе 2023 года Фото:

Двум полицейским из Екатеринбурга грозит 10 лет колонии за избиение незаконно задержанного горожанина, который подошел к ним узнать время. В ближайшее время состоится суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По версии следствия, 13 августа 2023 года инспектор и сотрудник ППС, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии оснований, применили насилие к жителю Екатеринбурга, который к ним обратился, чтобы спросить время. Сотрудники незаконно провели личный досмотр мужчины, надели наручные браслеты, посадили в отсек для задержанных», — сообщили в ведомстве.

Приехав в отдел полиции, они силой вытащили мужчину из машины, избили, потом доставили его в больницу и обратно в отдел. После этого было возбуждено уголовное дело: полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия, спецсредств, группой лиц по предварительному сговору. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет колонии. В ближайшее время пройдет суд.

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Двум полицейским из Екатеринбурга грозит 10 лет колонии за избиение незаконно задержанного горожанина, который подошел к ним узнать время. В ближайшее время состоится суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, 13 августа 2023 года инспектор и сотрудник ППС, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии оснований, применили насилие к жителю Екатеринбурга, который к ним обратился, чтобы спросить время. Сотрудники незаконно провели личный досмотр мужчины, надели наручные браслеты, посадили в отсек для задержанных», — сообщили в ведомстве. Приехав в отдел полиции, они силой вытащили мужчину из машины, избили, потом доставили его в больницу и обратно в отдел. После этого было возбуждено уголовное дело: полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия, спецсредств, группой лиц по предварительному сговору. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет колонии. В ближайшее время пройдет суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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