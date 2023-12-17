Полицейским из Екатеринбурга грозит десять лет колонии за избиение задержанного

18 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в августе 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двум полицейским из Екатеринбурга грозит 10 лет колонии за избиение незаконно задержанного горожанина, который подошел к ним узнать время. В ближайшее время состоится суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, 13 августа 2023 года инспектор и сотрудник ППС, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии оснований, применили насилие к жителю Екатеринбурга, который к ним обратился, чтобы спросить время. Сотрудники незаконно провели личный досмотр мужчины, надели наручные браслеты, посадили в отсек для задержанных», — сообщили в ведомстве. Приехав в отдел полиции, они силой вытащили мужчину из машины, избили, потом доставили его в больницу и обратно в отдел. После этого было возбуждено уголовное дело: полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия, спецсредств, группой лиц по предварительному сговору. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет колонии. В ближайшее время пройдет суд.

Двум полицейским из Екатеринбурга грозит 10 лет колонии за избиение незаконно задержанного горожанина, который подошел к ним узнать время. В ближайшее время состоится суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «По версии следствия, 13 августа 2023 года инспектор и сотрудник ППС, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии оснований, применили насилие к жителю Екатеринбурга, который к ним обратился, чтобы спросить время. Сотрудники незаконно провели личный досмотр мужчины, надели наручные браслеты, посадили в отсек для задержанных», — сообщили в ведомстве. Приехав в отдел полиции, они силой вытащили мужчину из машины, избили, потом доставили его в больницу и обратно в отдел. После этого было возбуждено уголовное дело: полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия, спецсредств, группой лиц по предварительному сговору. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет колонии. В ближайшее время пройдет суд.