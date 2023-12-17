Полицейским из Екатеринбурга грозит десять лет колонии за избиение задержанного

Двум полицейским из Екатеринбурга грозит 10 лет колонии за избиение незаконно задержанного горожанина, который подошел к ним узнать время. В ближайшее время состоится суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«По версии следствия, 13 августа 2023 года инспектор и сотрудник ППС, находясь при исполнении должностных обязанностей, при отсутствии оснований, применили насилие к жителю Екатеринбурга, который к ним обратился, чтобы спросить время. Сотрудники незаконно провели личный досмотр мужчины, надели наручные браслеты, посадили в отсек для задержанных», — сообщили в ведомстве.
Приехав в отдел полиции, они силой вытащили мужчину из машины, избили, потом доставили его в больницу и обратно в отдел. После этого было возбуждено уголовное дело: полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия, спецсредств, группой лиц по предварительному сговору. Санкция по этой статье предусматривает до десяти лет колонии. В ближайшее время пройдет суд.
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