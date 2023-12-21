В Челябинске отказались менять маршрут популярного автобуса

В Челябинске автобус №18 не станет заезжать в микрорайон «Парковый-1», пассажирам предложили совершать пересадки. В миндоре Челябинской области URA.RU объяснили причины такого решения.
«Маршрутная сеть не предполагает организацию прямых беспересадочных маршрутов по всем интересующим направлениям. Осуществление разворота автобуса большого класса на пересечении улиц Бейвеля и Профессора Благих не предусмотрено, так как это технически трудно осуществимо, увеличит трассу движения маршрута на три км, комфортные интервалы движения и общее время поездки по маршруту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что для поездок можно выполнить пересадку с автобуса № 64 на остановке «Краснопольский проспект» на автобус № 18. На остановке «18-й микрорайон» можно выполнить пересадку на автобусы № 9, 31. Также в ведомстве напомнили, что при использовании транспортной карты в течение 60 минут пересадки бесплатны.
Ранее челябинцы пожаловались на перебои в работе общественного транспорта. Житель города обратился в миндор с просьбой немного изменить маршрут автобуса №18, чтобы он с Краснопольского проспекта поворачивал направо и забирал людей с остановок «Краснопольский проспект», улицы Клайна и Маршала Чуйкова и разворачивался на улице Профессора Благих и уже потом далее по улице Бейвеля ехал по своему маршруту. По его словам, жители микрорайона «Парковый-1» не могут напрямую добраться до Комсомольского проспекта.
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