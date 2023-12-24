24 декабря 2023

Сотни тысяч туристов собираются посетить Урал на новогодние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск, горнолыжный комплекс, подъемник, солнце
Туристов привлекают горнолыжные курорты на Урале Фото:

На новогодние праздники в Уральский федеральный округ приедут около 300 тысяч туристов. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова.

«По прогнозам, в регион прибудет порядка 300 тысяч туристов. Преимущественно это люди из соседних регионов, которые приезжают отдохнуть на 2-3 дня», — заявила Туканова.

Также ожидаются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые прилетят на Урал прямыми рейсами. По данным департамента, сейчас по перспективным направлениям практически стопроцентное бронирование. Речь идет, в частности, о горнолыжных комплексах. Особенно востребованы у туристов гора Белая, ГЛК «Уктус», гора Ежовая, гора Волчиха и ГЛК «Богатырек».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На новогодние праздники в Уральский федеральный округ приедут около 300 тысяч туристов. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС директор свердловского департамента по развитию туризма Эльмира Туканова. «По прогнозам, в регион прибудет порядка 300 тысяч туристов. Преимущественно это люди из соседних регионов, которые приезжают отдохнуть на 2-3 дня», — заявила Туканова. Также ожидаются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые прилетят на Урал прямыми рейсами. По данным департамента, сейчас по перспективным направлениям практически стопроцентное бронирование. Речь идет, в частности, о горнолыжных комплексах. Особенно востребованы у туристов гора Белая, ГЛК «Уктус», гора Ежовая, гора Волчиха и ГЛК «Богатырек».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...