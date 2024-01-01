01 января 2024

Жена и дочь погибшего на свердловской трассе Героя РФ Бушмелева находятся в коме

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Встреча Владимира Якушева с Героями России. Екатеринбург , бушмелев евгений
Гибель Евгения Бушмелева потрясла многих свердловчан Фото:

Жена и дочь Героя России Евгения Бушмелева, разбившегося на Серовском тракте в канун Нового года, находятся в коме. Об этом сообщили знакомые семьи.

«Обе в коме. Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у нее сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», — цитирует портал E1.RU слова близких семейства.

Герой РФ Евгений Бушмелев разбился в смертельной аварии вечером 30 декабря. Мужчина с семьей направлялся в поселок Гари к своей маме, чтобы встретить вместе Новый год. Агентство рассказывало подробно об этой трагедии.

Пока наверняка неизвестно, когда состоится прощание с героем. Предположительно, оно пройдет в Екатеринбурге, а похоронят Бушмелева в родном поселке, в Гарях.

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Жена и дочь Героя России Евгения Бушмелева, разбившегося на Серовском тракте в канун Нового года, находятся в коме. Об этом сообщили знакомые семьи. «Обе в коме. Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у нее сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», — цитирует портал E1.RU слова близких семейства. Герой РФ Евгений Бушмелев разбился в смертельной аварии вечером 30 декабря. Мужчина с семьей направлялся в поселок Гари к своей маме, чтобы встретить вместе Новый год. Агентство рассказывало подробно об этой трагедии. Пока наверняка неизвестно, когда состоится прощание с героем. Предположительно, оно пройдет в Екатеринбурге, а похоронят Бушмелева в родном поселке, в Гарях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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