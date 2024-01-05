05 января 2024

NV: критиковавшую Залужного Безуглую сняли с должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Залужный и Зеленский. stock, залужный валерий,  stock
Критиковавшую Валерия Залужного Безуглую сняли с должности Фото:

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады решил отозвать Марьяну Безуглую, известную своей критикой в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, с занимаемой должности замглавы данного комитета. Об этом сообщило украинское издание NV.

«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что Безуглая высказалась, что такое решение согласно процедуре принимается только голосованием в зале парламента.

В ноябре 2023 года Безуглая раскритиковала Залужного. Она обвинила его в отстранении от решения проблем в армии, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, она запустила в своих соцсетях опрос о кандидатуре на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады решил отозвать Марьяну Безуглую, известную своей критикой в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, с занимаемой должности замглавы данного комитета. Об этом сообщило украинское издание NV. «Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что Безуглая высказалась, что такое решение согласно процедуре принимается только голосованием в зале парламента. В ноябре 2023 года Безуглая раскритиковала Залужного. Она обвинила его в отстранении от решения проблем в армии, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, она запустила в своих соцсетях опрос о кандидатуре на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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