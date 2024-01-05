NV: критиковавшую Залужного Безуглую сняли с должности

05 января 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Критиковавшую Валерия Залужного Безуглую сняли с должности Фото: Официальный сайт президента Украины Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады решил отозвать Марьяну Безуглую, известную своей критикой в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, с занимаемой должности замглавы данного комитета. Об этом сообщило украинское издание NV. «Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что Безуглая высказалась, что такое решение согласно процедуре принимается только голосованием в зале парламента. В ноябре 2023 года Безуглая раскритиковала Залужного. Она обвинила его в отстранении от решения проблем в армии, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, она запустила в своих соцсетях опрос о кандидатуре на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады решил отозвать Марьяну Безуглую, известную своей критикой в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного, с занимаемой должности замглавы данного комитета. Об этом сообщило украинское издание NV. «Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что Безуглая высказалась, что такое решение согласно процедуре принимается только голосованием в зале парламента. В ноябре 2023 года Безуглая раскритиковала Залужного. Она обвинила его в отстранении от решения проблем в армии, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, она запустила в своих соцсетях опрос о кандидатуре на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).