Путина поддержали на выборах президента жители всех регионов России

10 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Все российские регионы поддержали Владимира Путина на выборах президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 12 регионов страны были доставлены в его Центральный избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом все 89 российских субъектов уже предоставили первые партии подписных листов. «На сегодня все 89 регионов уже предоставили в центральный штаб первые партии собранных подписей», — передает РИА Новости. Отмечается, что 10 января были доставлены в Центральный избирательный штаб документы из 12 регионов. Согласно закону, самовыдвиженцам на выборах нужно собрать в свою поддержку не меньше 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый российский субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата необходимо было предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января. Число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33, передает RT. Почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Путина на выборах главы государства, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 12 регионов страны были доставлены в его Центральный избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом все 89 российских субъектов уже предоставили первые партии подписных листов. «На сегодня все 89 регионов уже предоставили в центральный штаб первые партии собранных подписей», — передает РИА Новости. Отмечается, что 10 января были доставлены в Центральный избирательный штаб документы из 12 регионов. Согласно закону, самовыдвиженцам на выборах нужно собрать в свою поддержку не меньше 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый российский субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата необходимо было предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января. Число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33, передает RT. Почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Путина на выборах главы государства, сообщает «Национальная служба новостей».