Путина поддержали на выборах президента жители всех регионов России

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Все российские регионы поддержали Владимира Путина на выборах президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 12 регионов страны были доставлены в его Центральный избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом все 89 российских субъектов уже предоставили первые партии подписных листов.

«На сегодня все 89 регионов уже предоставили в центральный штаб первые партии собранных подписей», — передает РИА Новости. Отмечается, что 10 января были доставлены в Центральный избирательный штаб документы из 12 регионов.

Согласно закону, самовыдвиженцам на выборах нужно собрать в свою поддержку не меньше 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый российский субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата необходимо было предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января.

Число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33, передает RT. Почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Путина на выборах главы государства, сообщает «Национальная служба новостей».

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Подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 12 регионов страны были доставлены в его Центральный избирательный штаб в Гостином дворе. Таким образом все 89 российских субъектов уже предоставили первые партии подписных листов. «На сегодня все 89 регионов уже предоставили в центральный штаб первые партии собранных подписей», — передает РИА Новости. Отмечается, что 10 января были доставлены в Центральный избирательный штаб документы из 12 регионов. Согласно закону, самовыдвиженцам на выборах нужно собрать в свою поддержку не меньше 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый российский субъект приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата необходимо было предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января. Число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33, передает RT. Почти 350 человек войдут в список доверенных лиц Путина на выборах главы государства, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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