Украинского блогера Шария заподозрили в причастности к поджогам в Петербурге

15 января 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Полиция ведет расследование о причастности Шария к поджогам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинский видеоблогер Анатолий Шарий может быть причастен к восьми поджогам шин в подъездах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент полиция ведет расследование. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Также будет дана юридическая оценка его действиям. Отмечается, что блогер не является подозреваемым. Полиция ведет проверку. Помимо прочего, согласно показаниям потерпевших, поджоги могут быть связаны с проживающим в Таиланде блогером Петром Луневым. Потерпевшие заявили, что поджоги их имущества связаны с конфликтом между Шарием и Луневым. Ранее в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в конце 2023-го — начале 2024 года было совершено восемь поджогов автомобильных покрышек около входных дверей в квартиры. Преступления были совершены одинаковым образом — поджигались от двух до четырех шин на лестничных клетках домов. В частности, все это происходило около входных дверей квартир потерпевших.

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий может быть причастен к восьми поджогам шин в подъездах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент полиция ведет расследование. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Основным направлением расследования является проверка версии о причастности Анатолия Шария к совершению указанных преступлений», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Также будет дана юридическая оценка его действиям. Отмечается, что блогер не является подозреваемым. Полиция ведет проверку. Помимо прочего, согласно показаниям потерпевших, поджоги могут быть связаны с проживающим в Таиланде блогером Петром Луневым. Потерпевшие заявили, что поджоги их имущества связаны с конфликтом между Шарием и Луневым. Ранее в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в конце 2023-го — начале 2024 года было совершено восемь поджогов автомобильных покрышек около входных дверей в квартиры. Преступления были совершены одинаковым образом — поджигались от двух до четырех шин на лестничных клетках домов. В частности, все это происходило около входных дверей квартир потерпевших.