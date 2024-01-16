Челябинских парижан связали с миром на скоростях выше, чем в столице Франции

В челябинском селе Париж скорость интернета стала быстрее, чем в столице Франции

17 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Сельчане Парижа теперь могут пользоваться многими цифровыми сервисами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей села Париж в Нагайбакском районе (Челябинская область) связали с миром на скоростях интернета, в семь раз превышающих показатель столицы Франции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», почти полторы тысячи сельчан теперь могут быстро выходить во «всемирную паутину». «Завершилась масштабная оптическая стройка в селе Париж. Около полутора тысяч жителей теперь могут подключать быстрый и качественный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду, а также пользоваться различными цифровыми сервисами. Компания провела работы за счет собственных инвестиций», — рассказали URA.RU в Ростелекоме. Современные сети связи на селе появились впервые. В телеком-отрасли оценили, что скорость у жителей в пять — семь раз выше, чем у парижан по Франции. «Быстрый интернет во французском Париже есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня. Большая часть населения европейской столицы продолжает пользоваться медными телефонными линиями. Зато тарифы там в три — четыре раза выше, чем в России», — пояснил эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ. За 2023 год «Ростелеком» проинвестировал строительство оптических сетей связи в 47 населенных пунктах региона в Агаповском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском и других районах. В течение года 26 тысяч жителей области получили возможность выходить в интернет на высокой скорости. Как уточнил директор челябинского филиала компании Евгений Макагонов, в ушедшем году специалисты протянули 700 км сетей связи, заменили 500 опор и восстановили 40 колодцев. Общая протяженность оптических линий в регионе достигла почти 15,7 тысячи километров. Многим стали доступны цифровые сервисы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей села Париж в Нагайбакском районе (Челябинская область) связали с миром на скоростях интернета, в семь раз превышающих показатель столицы Франции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», почти полторы тысячи сельчан теперь могут быстро выходить во «всемирную паутину». «Завершилась масштабная оптическая стройка в селе Париж. Около полутора тысяч жителей теперь могут подключать быстрый и качественный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду, а также пользоваться различными цифровыми сервисами. Компания провела работы за счет собственных инвестиций», — рассказали URA.RU в Ростелекоме. Современные сети связи на селе появились впервые. В телеком-отрасли оценили, что скорость у жителей в пять — семь раз выше, чем у парижан по Франции. «Быстрый интернет во французском Париже есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня. Большая часть населения европейской столицы продолжает пользоваться медными телефонными линиями. Зато тарифы там в три — четыре раза выше, чем в России», — пояснил эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ. За 2023 год «Ростелеком» проинвестировал строительство оптических сетей связи в 47 населенных пунктах региона в Агаповском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском и других районах. В течение года 26 тысяч жителей области получили возможность выходить в интернет на высокой скорости. Как уточнил директор челябинского филиала компании Евгений Макагонов, в ушедшем году специалисты протянули 700 км сетей связи, заменили 500 опор и восстановили 40 колодцев. Общая протяженность оптических линий в регионе достигла почти 15,7 тысячи километров. Многим стали доступны цифровые сервисы.