16 января 2024

Челябинских парижан связали с миром на скоростях выше, чем в столице Франции

В челябинском селе Париж скорость интернета стала быстрее, чем в столице Франции
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, ростелеком, интернет, связь, спутниковая антенна, спутниковая тарелка, антенна, сигнал, космическая связь
Сельчане Парижа теперь могут пользоваться многими цифровыми сервисами Фото:

Жителей села Париж в Нагайбакском районе (Челябинская область) связали с миром на скоростях интернета, в семь раз превышающих показатель столицы Франции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», почти полторы тысячи сельчан теперь могут быстро выходить во «всемирную паутину».

«Завершилась масштабная оптическая стройка в селе Париж. Около полутора тысяч жителей теперь могут подключать быстрый и качественный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду, а также пользоваться различными цифровыми сервисами. Компания провела работы за счет собственных инвестиций», — рассказали URA.RU в Ростелекоме.

Современные сети связи на селе появились впервые. В телеком-отрасли оценили, что скорость у жителей в пять — семь раз выше, чем у парижан по Франции.

«Быстрый интернет во французском Париже есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня. Большая часть населения европейской столицы продолжает пользоваться медными телефонными линиями. Зато тарифы там в три — четыре раза выше, чем в России», — пояснил эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ.

За 2023 год «Ростелеком» проинвестировал строительство оптических сетей связи в 47 населенных пунктах региона в Агаповском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском и других районах. В течение года 26 тысяч жителей области получили возможность выходить в интернет на высокой скорости. Как уточнил директор челябинского филиала компании Евгений Макагонов, в ушедшем году специалисты протянули 700 км сетей связи, заменили 500 опор и восстановили 40 колодцев. Общая протяженность оптических линий в регионе достигла почти 15,7 тысячи километров. Многим стали доступны цифровые сервисы.

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Жителей села Париж в Нагайбакском районе (Челябинская область) связали с миром на скоростях интернета, в семь раз превышающих показатель столицы Франции. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Ростелеком», почти полторы тысячи сельчан теперь могут быстро выходить во «всемирную паутину». «Завершилась масштабная оптическая стройка в селе Париж. Около полутора тысяч жителей теперь могут подключать быстрый и качественный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду, а также пользоваться различными цифровыми сервисами. Компания провела работы за счет собственных инвестиций», — рассказали URA.RU в Ростелекоме. Современные сети связи на селе появились впервые. В телеком-отрасли оценили, что скорость у жителей в пять — семь раз выше, чем у парижан по Франции. «Быстрый интернет во французском Париже есть исключительно у офисных сотрудников, владельцев частных домов и жителей жилых комплексов премиального уровня. Большая часть населения европейской столицы продолжает пользоваться медными телефонными линиями. Зато тарифы там в три — четыре раза выше, чем в России», — пояснил эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным» Иван Кущ. За 2023 год «Ростелеком» проинвестировал строительство оптических сетей связи в 47 населенных пунктах региона в Агаповском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском и других районах. В течение года 26 тысяч жителей области получили возможность выходить в интернет на высокой скорости. Как уточнил директор челябинского филиала компании Евгений Макагонов, в ушедшем году специалисты протянули 700 км сетей связи, заменили 500 опор и восстановили 40 колодцев. Общая протяженность оптических линий в регионе достигла почти 15,7 тысячи километров. Многим стали доступны цифровые сервисы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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