В Челябинске открыли для движения улицы, закрытые во время пожара на рынке

ГИБДД вечером 19 января открыла для движения в Челябинске улицы в центре города, закрытые из-за пожара на рынке «Восточный город». Движение возобновлено в полном объеме.
«Открыты для движения улицы Братьев Кашириных, Кирова, 8-е Марта, Красная. я открыли для движения автомобилей. Завершены регулировочно-распорядительные действия», — говорится в сообщении ГИБДД города.
Пожар на рынке начался ориентировочно в 17 часов 20 минут. Пламя охватило второй этаж рынка и распространилось по всему зданию. Полностью уничтожены все помещения внутри. В 20 часов 43 минуты пожар был локализован. Пострадавших нет.
Ущерб от пожара еще не озвучен. Причины устанавливаются. URA.RU вело трансляцию с места событий.
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