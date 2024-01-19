В Челябинске открыли для движения улицы, закрытые во время пожара на рынке

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Пожар в ТРК "Европа-Азия", Челябинск
Пожар на рынке «Восточный город» остановил движение на некоторое время Фото:
новость из сюжета
В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок

ГИБДД вечером 19 января открыла для движения в Челябинске улицы в центре города, закрытые из-за пожара на рынке «Восточный город». Движение возобновлено в полном объеме.

«Открыты для движения улицы Братьев Кашириных, Кирова, 8-е Марта, Красная. я открыли для движения автомобилей. Завершены регулировочно-распорядительные действия», — говорится в сообщении ГИБДД города.

Пожар на рынке начался ориентировочно в 17 часов 20 минут. Пламя охватило второй этаж рынка и распространилось по всему зданию. Полностью уничтожены все помещения внутри. В 20 часов 43 минуты пожар был локализован. Пострадавших нет.

Ущерб от пожара еще не озвучен. Причины устанавливаются. URA.RU вело трансляцию с места событий.

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ГИБДД вечером 19 января открыла для движения в Челябинске улицы в центре города, закрытые из-за пожара на рынке «Восточный город». Движение возобновлено в полном объеме. «Открыты для движения улицы Братьев Кашириных, Кирова, 8-е Марта, Красная. я открыли для движения автомобилей. Завершены регулировочно-распорядительные действия», — говорится в сообщении ГИБДД города. Пожар на рынке начался ориентировочно в 17 часов 20 минут. Пламя охватило второй этаж рынка и распространилось по всему зданию. Полностью уничтожены все помещения внутри. В 20 часов 43 минуты пожар был локализован. Пострадавших нет. Ущерб от пожара еще не озвучен. Причины устанавливаются. URA.RU вело трансляцию с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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