Челябинский рынок «Восточный город» сгорел из-за короткого замыкания

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Пожар в ТРК "Европа-Азия", Челябинск
Площадь пожара составила 1200 квадратных метров Фото:
новость из сюжета
В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок

Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительной версией причины крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке „Восточный город“ в Челябинске, могло стать короткое замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория», — сообщил источник.

По данным URA.RU, возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Официально в МЧС причину пожара пока не комментируют.

Пожар на улице Кирова, 72 случился 19 января. Он начался на площади 200 квадратных метров, в итоге распространившись на 1200 квадратных метров. Обошлось без жертв. Продавцы рассказывали, что у них сгорели вещи на миллионы рублей. Сейчас рынок закрыт, внутрь никого не пускают, здание охраняется полицией.

Рынок Восточный город. Челябинск
В здание рынка после пожара никого не пускают
Фото:
Рынок Восточный город. Челябинск
Уничтоженный огнем вход в здание закрыт плитой из ДСП
Фото:
Рынок Восточный город. Челябинск
Часть рынка, не затронутая огнем, продолжает торговлю
Фото:

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Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительной версией причины крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке „Восточный город“ в Челябинске, могло стать короткое замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория», — сообщил источник. По данным URA.RU, возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Официально в МЧС причину пожара пока не комментируют. Пожар на улице Кирова, 72 случился 19 января. Он начался на площади 200 квадратных метров, в итоге распространившись на 1200 квадратных метров. Обошлось без жертв. Продавцы рассказывали, что у них сгорели вещи на миллионы рублей. Сейчас рынок закрыт, внутрь никого не пускают, здание охраняется полицией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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