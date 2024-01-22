Челябинский рынок «Восточный город» сгорел из-за короткого замыкания

Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительной версией причины крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке „Восточный город“ в Челябинске, могло стать короткое замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория», — сообщил источник.
По данным URA.RU, возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Официально в МЧС причину пожара пока не комментируют.
Пожар на улице Кирова, 72 случился 19 января. Он начался на площади 200 квадратных метров, в итоге распространившись на 1200 квадратных метров. Обошлось без жертв. Продавцы рассказывали, что у них сгорели вещи на миллионы рублей. Сейчас рынок закрыт, внутрь никого не пускают, здание охраняется полицией.
Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительной версией причины крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке „Восточный город“ в Челябинске, могло стать короткое замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория», — сообщил источник. По данным URA.RU, возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Официально в МЧС причину пожара пока не комментируют. Пожар на улице Кирова, 72 случился 19 января. Он начался на площади 200 квадратных метров, в итоге распространившись на 1200 квадратных метров. Обошлось без жертв. Продавцы рассказывали, что у них сгорели вещи на миллионы рублей. Сейчас рынок закрыт, внутрь никого не пускают, здание охраняется полицией.