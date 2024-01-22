Челябинский рынок «Восточный город» сгорел из-за короткого замыкания

22 января 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров Фото: Читатель URA.RU © URA.RU новость из сюжета В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительной версией причины крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке „Восточный город“ в Челябинске, могло стать короткое замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория», — сообщил источник. По данным URA.RU, возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Официально в МЧС причину пожара пока не комментируют. Пожар на улице Кирова, 72 случился 19 января. Он начался на площади 200 квадратных метров, в итоге распространившись на 1200 квадратных метров. Обошлось без жертв. Продавцы рассказывали, что у них сгорели вещи на миллионы рублей. Сейчас рынок закрыт, внутрь никого не пускают, здание охраняется полицией. В здание рынка после пожара никого не пускают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уничтоженный огнем вход в здание закрыт плитой из ДСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть рынка, не затронутая огнем, продолжает торговлю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Короткое замыкание могло стать причиной крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке «Восточный город» в Челябинске. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Предварительной версией причины крупного пожара, случившегося вечером 19 января на рынке „Восточный город“ в Челябинске, могло стать короткое замыкание электропроводки. Для установления точной причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория», — сообщил источник. По данным URA.RU, возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности). Официально в МЧС причину пожара пока не комментируют. Пожар на улице Кирова, 72 случился 19 января. Он начался на площади 200 квадратных метров, в итоге распространившись на 1200 квадратных метров. Обошлось без жертв. Продавцы рассказывали, что у них сгорели вещи на миллионы рублей. Сейчас рынок закрыт, внутрь никого не пускают, здание охраняется полицией.