Свердловская мама-одиночка борется за жизнь сына, ставшего аутистом после ковида

Жительница Алапаевска (Свердловская область) Ксения Русакова ведет борьбу с региональным минздравом за право получать бесплатное спецпитание для трехлетнего сына, у которого коронавирусная инфекция спровоцировала аутизм. Женщина в одиночку воспитывает ребенка. На сегодняшний день свердловчанка закупает смесь стоимостью 4 тысячи рублей за банку самостоятельно и с помощью благотворителей. От безысходности Русакова записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину.
В год и шесть месяцев ребенок переболел коронавирусом. Тяжелая болезнь спровоцировала развитие аутизма и проявление сильнейшей аллергии на многие продукты питания. Женщина собрала все необходимые документы, чтобы сыну поставили инвалидность и начали бесплатно выдавать смесь. Но врачи отказали.
Русакова записала обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 23 января глава СКР отреагировал на заявление и взял ситуацию на контроль. «СУ СК России по Свердловской области по данному факту проведена процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Пока идет проверка, Русакова работает, чтобы обеспечить единственного сына качественным питанием. «Богдан начал ходить в садик. За ним там приглядывает помощница ассистента, которая следит за тем, чтобы ребенок не ел ничего, кроме спецсмеси. Благодаря лечебному питанию сын начал крепнуть и нормально развиваться», — пишет «КП-Екатеринбург».
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