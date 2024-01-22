Свердловская мама-одиночка борется за жизнь сына, ставшего аутистом после ковида

23 января 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

Ксения Русакова пытается добиться выдачи смеси для своего ребенка (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жительница Алапаевска (Свердловская область) Ксения Русакова ведет борьбу с региональным минздравом за право получать бесплатное спецпитание для трехлетнего сына, у которого коронавирусная инфекция спровоцировала аутизм. Женщина в одиночку воспитывает ребенка. На сегодняшний день свердловчанка закупает смесь стоимостью 4 тысячи рублей за банку самостоятельно и с помощью благотворителей. От безысходности Русакова записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В год и шесть месяцев ребенок переболел коронавирусом. Тяжелая болезнь спровоцировала развитие аутизма и проявление сильнейшей аллергии на многие продукты питания. Женщина собрала все необходимые документы, чтобы сыну поставили инвалидность и начали бесплатно выдавать смесь. Но врачи отказали. Русакова записала обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 23 января глава СКР отреагировал на заявление и взял ситуацию на контроль. «СУ СК России по Свердловской области по данному факту проведена процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Пока идет проверка, Русакова работает, чтобы обеспечить единственного сына качественным питанием. «Богдан начал ходить в садик. За ним там приглядывает помощница ассистента, которая следит за тем, чтобы ребенок не ел ничего, кроме спецсмеси. Благодаря лечебному питанию сын начал крепнуть и нормально развиваться», — пишет «КП-Екатеринбург». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Алапаевска (Свердловская область) Ксения Русакова ведет борьбу с региональным минздравом за право получать бесплатное спецпитание для трехлетнего сына, у которого коронавирусная инфекция спровоцировала аутизм. Женщина в одиночку воспитывает ребенка. На сегодняшний день свердловчанка закупает смесь стоимостью 4 тысячи рублей за банку самостоятельно и с помощью благотворителей. От безысходности Русакова записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В год и шесть месяцев ребенок переболел коронавирусом. Тяжелая болезнь спровоцировала развитие аутизма и проявление сильнейшей аллергии на многие продукты питания. Женщина собрала все необходимые документы, чтобы сыну поставили инвалидность и начали бесплатно выдавать смесь. Но врачи отказали. Русакова записала обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 23 января глава СКР отреагировал на заявление и взял ситуацию на контроль. «СУ СК России по Свердловской области по данному факту проведена процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Пока идет проверка, Русакова работает, чтобы обеспечить единственного сына качественным питанием. «Богдан начал ходить в садик. За ним там приглядывает помощница ассистента, которая следит за тем, чтобы ребенок не ел ничего, кроме спецсмеси. Благодаря лечебному питанию сын начал крепнуть и нормально развиваться», — пишет «КП-Екатеринбург».