Министерство обороны России наградило трех жителей Челябинской области за вклад в СВО. Медали были удостоены активистами и врачами Народного фронта в рамках проекта «Все за Победы!».
«За активное участие организации в сборе и предоставлении гуманитарной помощи награждены Медалью Министерства обороны РФ „За вклад в стабильность защиты РФ“ Сопредседателя регионального отделения Народного фронта Лукина Олега Павловича. Медалями „Участнику специальной военной операции“ награждены глава регисполкома Народного фронта Денис Рыжий и координатор Елизарова Анастасия», — сообщает телеграм-канал «Народный фронт Челябинская область».
За два года проведения спецоперации челябинцы направили на передовую 69 машин с гуманитарной помощью на сумму более 141 миллиона рублей. Кроме продуктов питания, медикаментов и снаряжения бойцам доставляются напитки и приятные посылки — письма детям и музыкальные инструменты. В Новый год саперам передали гитару с подписью певицы Ольги Кормухиной.
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