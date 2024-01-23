23 января 2024

Минобороны наградило трех челябинцев за вклад в СВО. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Три представителя Народного фронта Челябинской области получили медали Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России наградило трех жителей Челябинской области за вклад в СВО. Медали были удостоены активистами и врачами Народного фронта в рамках проекта «Все за Победы!».

«За активное участие организации в сборе и предоставлении гуманитарной помощи награждены Медалью Министерства обороны РФ „За вклад в стабильность защиты РФ“ Сопредседателя регионального отделения Народного фронта Лукина Олега Павловича. Медалями „Участнику специальной военной операции“ награждены глава регисполкома Народного фронта Денис Рыжий и координатор Елизарова Анастасия», — сообщает телеграм-канал «Народный фронт Челябинская область».

За два года проведения спецоперации челябинцы направили на передовую 69 машин с гуманитарной помощью на сумму более 141 миллиона рублей. Кроме продуктов питания, медикаментов и снаряжения бойцам доставляются напитки и приятные посылки — письма детям и музыкальные инструменты. В Новый год саперам передали гитару с подписью певицы Ольги Кормухиной.

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Министерство обороны России наградило трех жителей Челябинской области за вклад в СВО. Медали были удостоены активистами и врачами Народного фронта в рамках проекта «Все за Победы!». «За активное участие организации в сборе и предоставлении гуманитарной помощи награждены Медалью Министерства обороны РФ „За вклад в стабильность защиты РФ“ Сопредседателя регионального отделения Народного фронта Лукина Олега Павловича. Медалями „Участнику специальной военной операции“ награждены глава регисполкома Народного фронта Денис Рыжий и координатор Елизарова Анастасия», — сообщает телеграм-канал «Народный фронт Челябинская область». За два года проведения спецоперации челябинцы направили на передовую 69 машин с гуманитарной помощью на сумму более 141 миллиона рублей. Кроме продуктов питания, медикаментов и снаряжения бойцам доставляются напитки и приятные посылки — письма детям и музыкальные инструменты. В Новый год саперам передали гитару с подписью певицы Ольги Кормухиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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