Текслер поручил главам проверить пожарную безопасность челябинских ТРК и рынков

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 5. Магнитогорск, пожарная охрана, мсч
За последние дни в Челябинской области произошло сразу несколько крупных пожаров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 января поручил главам городов и районов проверить пожарную безопасность ТРК и рынков. Текслер сделал это на областном совещании с главами городов и районов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Глава региона высказался в целом о готовности к чрезвычайным ситуациям, приведя в пример резонансные пожары последнего времени. Алексей Текслер поручил главам городов и районов в формате профилактических визитов проработать вопросы безопасности с собственниками ТРК, рынков, оценить возможность подъезда пожарных машин и транспорта других экстренных служб», — сообщили в пресс-службе правительства.

За последние несколько дней в регионе произошло сразу несколько крупных пожаров. 19 января сгорел рынок «Восточный город», а 23 января пламя охватило рынок «Юрюзань» в Челябинске. В ночь на 24 января огонь уничтожил мебельную фабрику в Еткульском районе.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 января поручил главам городов и районов проверить пожарную безопасность ТРК и рынков. Текслер сделал это на областном совещании с главами городов и районов, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Глава региона высказался в целом о готовности к чрезвычайным ситуациям, приведя в пример резонансные пожары последнего времени. Алексей Текслер поручил главам городов и районов в формате профилактических визитов проработать вопросы безопасности с собственниками ТРК, рынков, оценить возможность подъезда пожарных машин и транспорта других экстренных служб», — сообщили в пресс-службе правительства. За последние несколько дней в регионе произошло сразу несколько крупных пожаров. 19 января сгорел рынок «Восточный город», а 23 января пламя охватило рынок «Юрюзань» в Челябинске. В ночь на 24 января огонь уничтожил мебельную фабрику в Еткульском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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