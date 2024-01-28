Mash: у бас-гитариста советской группы «Аракс» заподозрили сердечный приступ

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, рок-музыкант, бас гитара
Бас-гитариста Николая Парфенюка госпитализировали во время выступления, пишет Mash Фото:

Бас-гитариста советской группы «Аракс» Николая Парфенюка госпитализировали во время его выступления в театре «Ленком». У артиста заподозрили сердечный приступ.

«У Николая Парфенюка заподозрили сердечный приступ», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что бас-гитариста госпитализировали во время концерта в театре «Ленком».

Коллеги музыканта, заметившие у Парфенюка нарушение речи, вызвали медиков. Позднее состояние артиста стабилизировалось, и его отпустили домой, передали в telegram-канале.

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Бас-гитариста советской группы «Аракс» Николая Парфенюка госпитализировали во время его выступления в театре «Ленком». У артиста заподозрили сердечный приступ. «У Николая Парфенюка заподозрили сердечный приступ», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что бас-гитариста госпитализировали во время концерта в театре «Ленком». Коллеги музыканта, заметившие у Парфенюка нарушение речи, вызвали медиков. Позднее состояние артиста стабилизировалось, и его отпустили домой, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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