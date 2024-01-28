Mash: у бас-гитариста советской группы «Аракс» заподозрили сердечный приступ

Бас-гитариста Николая Парфенюка госпитализировали во время выступления, пишет Mash
Бас-гитариста советской группы «Аракс» Николая Парфенюка госпитализировали во время его выступления в театре «Ленком». У артиста заподозрили сердечный приступ.
«У Николая Парфенюка заподозрили сердечный приступ», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что бас-гитариста госпитализировали во время концерта в театре «Ленком».
Коллеги музыканта, заметившие у Парфенюка нарушение речи, вызвали медиков. Позднее состояние артиста стабилизировалось, и его отпустили домой, передали в telegram-канале.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.