Развлечения Знаменитости Mash: у бас-гитариста советской группы «Аракс» заподозрили сердечный приступ 28 января 2024 в 18:19 Размер текста - 17 + Бас-гитариста Николая Парфенюка госпитализировали во время выступления, пишет Mash Фото: Илья Московец © URA.RU Бас-гитариста советской группы «Аракс» Николая Парфенюка госпитализировали во время его выступления в театре «Ленком». У артиста заподозрили сердечный приступ. «У Николая Парфенюка заподозрили сердечный приступ», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что бас-гитариста госпитализировали во время концерта в театре «Ленком». Коллеги музыканта, заметившие у Парфенюка нарушение речи, вызвали медиков. Позднее состояние артиста стабилизировалось, и его отпустили домой, передали в telegram-канале. Бас-гитариста советской группы «Аракс» Николая Парфенюка госпитализировали во время его выступления в театре «Ленком». У артиста заподозрили сердечный приступ. «У Николая Парфенюка заподозрили сердечный приступ», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что бас-гитариста госпитализировали во время концерта в театре «Ленком». Коллеги музыканта, заметившие у Парфенюка нарушение речи, вызвали медиков. Позднее состояние артиста стабилизировалось, и его отпустили домой, передали в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям