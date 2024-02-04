04 февраля 2024
03 февраля 2024

Жители ХМАО за год увеличили свои накопления на 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев в СПК Килачевский. Екатеринбург, график, диаграмма, статистика
ХМАО на девятой строчке рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов у населения Фото:

Жители ХМАО на банковских вкладах в среднем накапливают 405,7 тысяч рублей. За год прирост составил 25,1%. Округ расположился на девятой строчке рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов у населения.

«Ханты-Мансийский автономный округ, объем вкладов на душу населения — 405,7 тысяч рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 25,1%», — сообщили данные РИА Новости.

Отношение среднедушных вкладов к номинальным среднемесячным доходам в ХМАО равно 6,1%. На первых местах рейтинга располагаются Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный онкруг.

Жители ХМАО массово переводили свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала 2023 года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в «Сбере» выросла на 13%.

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Жители ХМАО на банковских вкладах в среднем накапливают 405,7 тысяч рублей. За год прирост составил 25,1%. Округ расположился на девятой строчке рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов у населения. «Ханты-Мансийский автономный округ, объем вкладов на душу населения — 405,7 тысяч рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 25,1%», — сообщили данные РИА Новости. Отношение среднедушных вкладов к номинальным среднемесячным доходам в ХМАО равно 6,1%. На первых местах рейтинга располагаются Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный онкруг. Жители ХМАО массово переводили свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала 2023 года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в «Сбере» выросла на 13%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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