Жители ХМАО за год увеличили свои накопления на 25%

Жители ХМАО на банковских вкладах в среднем накапливают 405,7 тысяч рублей. За год прирост составил 25,1%. Округ расположился на девятой строчке рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов у населения.
«Ханты-Мансийский автономный округ, объем вкладов на душу населения — 405,7 тысяч рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 25,1%», — сообщили данные РИА Новости.
Отношение среднедушных вкладов к номинальным среднемесячным доходам в ХМАО равно 6,1%. На первых местах рейтинга располагаются Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный онкруг.
Жители ХМАО массово переводили свои деньги на рублевые банковские вклады. С начала 2023 года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан в «Сбере» выросла на 13%.
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