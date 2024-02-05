У короля Великобритании Карла III выявили рак

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
«У короля обнаружен рак. Он отложит свои публичные обязанности», —
Карл III приступил к лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В этот период король будет заниматься только государственными делами и документацией.
Ранее телеканал Sky News рассказывал, что из-за восстановления после плановой операции Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца. Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты и оставался в больнице.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.