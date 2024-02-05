У короля Великобритании Карла III выявили рак

05 февраля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Король Великобритании отложит свои обязанности Фото: Владимир Андреев © URA.RU У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце. «У короля обнаружен рак. Он отложит свои публичные обязанности», — сообщили на сайте дворца. Карл III приступил к лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В этот период король будет заниматься только государственными делами и документацией. Ранее телеканал Sky News рассказывал, что из-за восстановления после плановой операции Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца. Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты и оставался в больнице.

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце. «У короля обнаружен рак. Он отложит свои публичные обязанности», — сообщили на сайте дворца. Карл III приступил к лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В этот период король будет заниматься только государственными делами и документацией. Ранее телеканал Sky News рассказывал, что из-за восстановления после плановой операции Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца. Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты и оставался в больнице.