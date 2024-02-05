У короля Великобритании Карла III выявили рак

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Король Великобритании отложит свои обязанности Фото:

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«У короля обнаружен рак. Он отложит свои публичные обязанности», — сообщили на сайте дворца.

Карл III приступил к лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В этот период король будет заниматься только государственными делами и документацией.

Ранее телеканал Sky News рассказывал, что из-за восстановления после плановой операции Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца. Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты и оставался в больнице.

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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. Об этом сообщили в Букингемском дворце. «У короля обнаружен рак. Он отложит свои публичные обязанности», — сообщили на сайте дворца. Карл III приступил к лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В этот период король будет заниматься только государственными делами и документацией. Ранее телеканал Sky News рассказывал, что из-за восстановления после плановой операции Карл III не будет исполнять официальные обязанности монарха в течение месяца. Король перенес операцию по удалению увеличенной простаты и оставался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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