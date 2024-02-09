Путин рассказал Карлсону, что думает об Илоне Маске

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием искусственного интеллекта, невозможно остановить в его работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону.
«Илон Маск уже внедрил чип в мозг какого-то человека. Его остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным», — заявил Путин в беседе с Такером Карлсоном, который выложил интервью на своем
При этом президент России отметил, что считает Маска умным человеком, с которым необходимо договариваться. По мнению Путина, процессы внедрения искусственного интеллекта необходимо подчинить общим правилам.
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