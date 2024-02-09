Путин рассказал Карлсону, что думает об Илоне Маске

Путин заявил, что Илона Маска невозможно остановить
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Президент России назвал Маска умным человеком Фото:

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием искусственного интеллекта, невозможно остановить в его работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону.

«Илон Маск уже внедрил чип в мозг какого-то человека. Его остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным», — заявил Путин в беседе с Такером Карлсоном, который выложил интервью на своем сайте.

При этом президент России отметил, что считает Маска умным человеком, с которым необходимо договариваться. По мнению Путина, процессы внедрения искусственного интеллекта необходимо подчинить общим правилам.

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Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который занимается развитием искусственного интеллекта, невозможно остановить в его работе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью экс-телеведущему Fox News Такеру Карлсону. «Илон Маск уже внедрил чип в мозг какого-то человека. Его остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным», — заявил Путин в беседе с Такером Карлсоном, который выложил интервью на своем сайте. При этом президент России отметил, что считает Маска умным человеком, с которым необходимо договариваться. По мнению Путина, процессы внедрения искусственного интеллекта необходимо подчинить общим правилам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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