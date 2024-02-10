В Златоусте Губерниев задал олимпийской чемпионке провокационный вопрос

Губерниев снял видео с чемпионкой по биатлону Ишмуратовой

11 февраля 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Вопрос комментатора не застал врасплох легенду биатлона Фото: Алексей Колчин © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время Всероссийской спартакиады в Златоусте (Челябинская область) задал прославленной биатлонистке Светлане Ишмуратовой провокационный вопрос. Он поинтересовался, не зазнается ли чемпионка после того, как в ее честь назвали в городе новый стадион. «Вы не зазнаетесь? Все-таки целый стадион целый имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой (в Златоусте) построили?» — спросил Губерниев спортсменку на камеру телефона и выложил видео в своем telegram-канале. В ответ Ишмуратова заявила, что «зазнайство, это не про нее». Она отметила, что счастлива, как никогда. «Весь город, вся страна радуется, что появилась новая спортивная точка высочайшего уровня. Это здорово», — пояснила заслуженная биатлонистка. Челябинская область сегодня занимает особое на спортивной карте страны. место. На ее территории с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Соревнования по семи (из четырнадцати) видам спорта проходят в пяти городах области.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время Всероссийской спартакиады в Златоусте (Челябинская область) задал прославленной биатлонистке Светлане Ишмуратовой провокационный вопрос. Он поинтересовался, не зазнается ли чемпионка после того, как в ее честь назвали в городе новый стадион. «Вы не зазнаетесь? Все-таки целый стадион целый имени двукратной олимпийской чемпионки Ишмуратовой (в Златоусте) построили?» — спросил Губерниев спортсменку на камеру телефона и выложил видео в своем telegram-канале. В ответ Ишмуратова заявила, что «зазнайство, это не про нее». Она отметила, что счастлива, как никогда. «Весь город, вся страна радуется, что появилась новая спортивная точка высочайшего уровня. Это здорово», — пояснила заслуженная биатлонистка. Челябинская область сегодня занимает особое на спортивной карте страны. место. На ее территории с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Соревнования по семи (из четырнадцати) видам спорта проходят в пяти городах области.