Стало известно, сколько россиян имеют тайную от партнера заначку

Порядка 67% россиян втайне от партнера имеют личные деньги
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По результатам опроса, 3% респондентов попросили бы разделить отложенные партнером деньги на двоих Фото:

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» опросили 1,5 тысячи респондентов возрастом от 18 лет, нужно ли иметь личные сбережения втайне от партнера. С таким утверждением согласились 67% опрошенных. А 18% респондентов заявили, что в отношениях должна быть финансовая прозрачность. Такие данные приводятся в опросе «Сравни».

«Необходимость в тайных личных сбережениях видят 67% респондентов», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении URA.RU. При этом 18% опрошенных считают, что в отношениях должна быть финансовая прозрачность. Больше половины респондентов — 56% — откладывают деньги на чрезвычайные случаи, но партнер про них не знает. И лишь четверть опрошенных открыто говорят партнеру о своих личных сбережениях.

Кроме того, 61% респондентов заявили, что были бы рады узнать о тайных сбережениях партнера. По их мнению, это является показателем практичности. Порядка 28% опрошенных попытались бы понять, почему партнер не обсуждает с ними откладываемые деньги. В свою очередь, 3% респондентов попросили бы разделить эти деньги на двоих.

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Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» опросили 1,5 тысячи респондентов возрастом от 18 лет, нужно ли иметь личные сбережения втайне от партнера. С таким утверждением согласились 67% опрошенных. А 18% респондентов заявили, что в отношениях должна быть финансовая прозрачность. Такие данные приводятся в опросе «Сравни». «Необходимость в тайных личных сбережениях видят 67% респондентов», — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении URA.RU. При этом 18% опрошенных считают, что в отношениях должна быть финансовая прозрачность. Больше половины респондентов — 56% — откладывают деньги на чрезвычайные случаи, но партнер про них не знает. И лишь четверть опрошенных открыто говорят партнеру о своих личных сбережениях. Кроме того, 61% респондентов заявили, что были бы рады узнать о тайных сбережениях партнера. По их мнению, это является показателем практичности. Порядка 28% опрошенных попытались бы понять, почему партнер не обсуждает с ними откладываемые деньги. В свою очередь, 3% респондентов попросили бы разделить эти деньги на двоих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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