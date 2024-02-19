В Свердловской области почти месяц ищут 40-летнюю женщину. Фото

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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, шарташ, женщина в лесу
На пропавшей женщине была темно-зеленая куртка и серо-белая шапка (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пропала 40-летняя Любовь Мальцева. Ее местонахождение неизвестно с 28 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропала Любовь Мальцева, 40 лет. Город Первоуральск. С 28 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в темно-зеленую куртку, темно-серые брюки, черные сапоги и серо-белую шапку.

Если вы видели Любовь или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) пропала 40-летняя Любовь Мальцева. Ее местонахождение неизвестно с 28 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Любовь Мальцева, 40 лет. Город Первоуральск. С 28 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в темно-зеленую куртку, темно-серые брюки, черные сапоги и серо-белую шапку. Если вы видели Любовь или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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