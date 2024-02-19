В Первоуральске (Свердловская область) пропала 40-летняя Любовь Мальцева. Ее местонахождение неизвестно с 28 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропала Любовь Мальцева, 40 лет. Город Первоуральск. С 28 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в темно-зеленую куртку, темно-серые брюки, черные сапоги и серо-белую шапку.
Если вы видели Любовь или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30.
Ориентировка на пропавшую женщину
Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/im?w=wall-67871781_39576&z=photo-67871781_457244064%2Falbum-67871781_276741668%2Frev
В Первоуральске (Свердловская область) пропала 40-летняя Любовь Мальцева. Ее местонахождение неизвестно с 28 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропала Любовь Мальцева, 40 лет. Город Первоуральск. С 28 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светлые волосы, голубые глаза. Была одета в темно-зеленую куртку, темно-серые брюки, черные сапоги и серо-белую шапку. Если вы видели Любовь или знаете, где она находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30.